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GenZ làm "cán bộ khu": Khi người trẻ mở đường
Thứ Ba, 07:00, 28/07/2026

GenZ làm "cán bộ khu": Khi người trẻ mở đường

VOV.VN - Chưa đầy 30 tuổi, họ đã đảm nhận công việc của bí thư chi bộ, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận: vận động hiến đất mở đường, xuống đồng kết nối với bà con bằng đôi chân lấm bùn và cả chiếc điện thoại trên không gian số. GenZ làm "cán bộ khu" - chuyện người trẻ mở đường dưới chân Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

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Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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