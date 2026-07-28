GenZ làm "cán bộ khu": Khi người trẻ mở đường

VOV.VN - Chưa đầy 30 tuổi, họ đã đảm nhận công việc của bí thư chi bộ, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận: vận động hiến đất mở đường, xuống đồng kết nối với bà con bằng đôi chân lấm bùn và cả chiếc điện thoại trên không gian số. GenZ làm "cán bộ khu" - chuyện người trẻ mở đường dưới chân Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
VOV.VN - Gỡ nút thắt lòng dân để làm một con đường mới, lội ruộng, làm mương cùng bà con, mở kênh truyền thông kết nối trên không gian mạng… Những "cán bộ khu" GenZ tuổi đôi mươi ở Khe Sú (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) đang mang sức trẻ góp phần đổi thay quê hương mình.
VOV.VN - Định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử với mục tiêu bảo tồn bền vững di sản văn hoá thế giới, Hội nghị khoa học được tổ chức ngày 22/3 tại phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước.