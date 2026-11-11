Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng

Tại thành phố Đà Nẵng, tổng lượng mưa 24 giờ qua (từ 7h ngày 10/11 đến 7h ngày 11/11) phía bắc phổ biến 30mm-60mm, phía nam 50-150mm, riêng vùng núi 200-350 mm. Lượng mưa đo được tại Trà Leng là 513 mm, Trà Dơn 510,6 mm và Trà My 360,6 mm.

Nhiều tuyến đường ở xã Trà Giáp bị chia cắt do sạt lở, nước dâng cao

Mưa lớn trong những ngày qua làm nhiều tuyến giao thông ở các xã miền núi thành phố Đà Nẵng bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông. Các đơn vị lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chốt chặn, phân luồng, tuyệt đối không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật và chủ động báo cáo tình hình.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà My bị ngập nước chia cắt đường

Mưa lớn mấy ngày qua khiến nguy cơ sạt lở đất tại các xã miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng gia tăng, nhất là khu vực Trà My, Trà Leng, Trà Dơn, Trà Giáp, Trà Tân, Nam Trà My…

Sạt lở lấp nhà dân tại thôn Đồng Trầu, xã Trà My

Tại xã Trà My, Quốc lộ 24C bị sạt lở, đoạn trạm cân và một vị trí sạt lở vào nhà dân ở thôn Đồng Trầu. Toàn xã còn có 12 điểm ngập lụt, lực lượng chức năng đã sơ tán sơ bộ 90 hộ dân ở các khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Các lực lượng chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm

Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết: “Hiện nay, lượng mưa trên địa bàn đã giảm so với những ngày trước. Tại một số khu vực ngập lụt, nước đã rút. Những nơi nước đang rút, xã bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân đi lại, đồng thời chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại tại các khu vực còn nguy hiểm. Trên địa bàn hiện vẫn còn một số điểm sạt lở nhỏ. Xã đang bố trí lực lượng hỗ trợ khắc phục, từng bước thông tuyến các tuyến đường bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số tuyến đường lên các thôn, xóm vẫn còn ngập, chưa thể lưu thông. Nhìn chung, tình hình trên địa bàn xã hiện cơ bản ổn định, chưa xảy ra thiệt hại lớn”.