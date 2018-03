Nhà trường lên tiếng vụ giáo viên thực tập mang thai bị phụ huynh đánh

Trao đổi với báo chí, cô Tạ Thị Nga - hiệu trưởng Trường mầm non Việt - Lào, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - nơi xảy ra sự việc cô giáo thực tập P.T.H (21 tuổi) bị phụ huynh hành hung cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi và các cô trong trường đã hỏi cháu T.P.Đ.K (lớp 5 tuổi E) rất kỹ về vết bầm ở chân trái. Vết bầm này rất nhỏ, chỉ bằng đồng xu. Cháu trả lời các cô rằng bị chấn vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, chứ không phải do cô đánh”.

Trường mầm non Việt – Lào, nơi xảy ra sự việc

Cũng theo cô Nga, có thể trong lúc vui đùa, bé bị bầm ở cẳng chân trái nhưng cô giáo chủ nhiệm và các cô giáo sinh không phát hiện ra.

Cô Nguyễn Mai Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi E, trường mầm non Việt – Lào là người trực tiếp chứng kiến việc cô H. bị hành hung nhớ lại: “Lúc đó, tôi và hai giáo sinh đang cho các cháu uống sữa ở trong lớp thì phụ huynh bé K. đưa con tới. Phụ huynh này lớn tiếng hỏi cháu là ai đánh con. Bé K. vừa chỉ tay vào cô H. thì lập tức bị phụ huynh lao tới túm tóc đánh đập. Tôi và hai phụ huynh khác thấy vậy liền lao tới can ngăn”.

Được biết, từ ngày thứ sáu (24/3) đến nay, bé K. vẫn chưa tới trường. Hoạt động dạy và học nhà trường vẫn diễn ra bình thường. Ban giám hiệu nhà trường cũng đang tìm cách liên lạc với gia đình để động viên gia đình cho bé sớm trở lại trường học.

Giáo viên thực tập H đang được điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 8h ngày 22/3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của bé K. (học sinh lớp 5 tuổi E) đưa con đến lớp. Cho rằng giáo viên thực tập P.T.H. đã đánh con mình ở buổi học trước để lại vết bầm ở cẳng chân bên trái của bé nên bà Nghĩa đã hành hung cô H. Thời điểm bị hành hung giáo viên thực tập H đang mang thai.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Nghệ An, bà Nghĩa vừa kéo tóc vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H. Lúc đó, giáo viên lớp 5E và các phụ huynh khác có mặt đã kịp thời can ngăn, bà Nghĩa mới dừng lại. Bị đánh nên cô H. đau bụng và ra nhiều máu.

Nhà trường đã đưa cô H. đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An để khám và điều trị. Tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Nghệ An, qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ kết luận bệnh nhân H. có hiện tượng bóc tách nhẹ, biểu hiện dọa sảy thai.

Bàn đu quay- nơi cháu bé bị va vào tạo nên vết thâm

Sự việc sau đó cũng được báo cáo đến UBND, Công an phường Trung Đô và Công an TP Vinh đưa bà Nghĩa về trụ sở công an TP để làm rõ.

Làm việc với công an sau khi vụ việc xảy ra, bước đầu bà Nghĩa thừa nhận có đánh, bắt cô H. quỳ khiến cô này bị dọa sảy thai. Bà Nghĩa cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ./.

