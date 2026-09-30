Giữ “bút sắc, lòng trong” trong dòng chảy báo chí hôm nay

Tham dự hội thảo “Huỳnh Thúc Kháng - Từ Báo Tiếng Dân đến trường dạy làm báo” có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cơ quan báo chí.

Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) là một chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn và có những đóng góp quan trọng đối với lịch sử báo chí Việt Nam. Ông là người sáng lập, chủ bút báo Tiếng Dân (1927-1943), tờ báo quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung, một trong những tờ báo tiêu biểu của báo chí yêu nước cách mạng. Năm 1949, tên của ông được đặt cho trường dạy làm báo đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên. Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, hành trình của ông gắn với những giá trị cốt lõi của nghề báo như bản lĩnh, trung thực, trách nhiệm với nhân dân và phụng sự xã hội.

Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876 - 01/10/2026).

Hội thảo “Huỳnh Thúc Kháng - Từ Báo Tiếng Dân đến trường dạy làm báo” góp phần kết nối những giá trị lịch sử với yêu cầu của nghề báo trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Phát biểu đề dẫn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ: “Tôi mong muốn các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà báo, các cơ quan quản lý và các đại biểu tham dự hội thảo hôm nay tập trung trao đổi sâu vào ba vấn đề lớn. Thứ nhất, tiếp tục làm rõ hơn những giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của Huỳnh Thúc Kháng, giá trị của Tiếng Dân và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Thứ hai, nhìn nhận đầy đủ hơn vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có hệ thống di sản báo chí gắn với vùng đất Việt Bắc và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Thứ ba, từ nghiên cứu lịch sử, đề xuất những giải pháp có tính thực tiễn để bảo tồn và phát huy di sản; kết nối di sản với giáo dục, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa của Thái Nguyên”.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Tại hội thảo, nhiều tham luận tập trung làm rõ những dấu ấn của Huỳnh Thúc Kháng trong lịch sử báo chí Việt Nam; vai trò của Báo Tiếng Dân trong dòng chảy báo chí yêu nước; giá trị của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng - Trường đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên; đồng thời đề xuất những giải pháp phát huy giá trị của ngôi trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí hiện nay. Các nội dung được các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học và các nhà báo phân tích từ nhiều góc độ, góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử và thực tiễn của di sản báo chí gắn với Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu dự Hội thảo cũng thống nhất nhận định: Công nghệ đang tác động sâu sắc đến phương thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin, trí tuệ nhân tạo cũng hỗ trợ nhiều công đoạn sản xuất nội dung; mạng xã hội mở ra những không gian truyền thông mới; tốc độ lan truyền thông tin cũng nhanh hơn. Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không thể thay thế những câu hỏi căn bản về mục đích, trách nhiệm và giá trị của báo chí.

Đại biểu dự hội thảo

Theo TS Lê Trung Kiên, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: “Tiếng Dân là tờ báo chữ Quốc ngữ xuất bản công khai đầu tiên ở Trung Kỳ, vừa bình dị, vừa thể hiện đúng ý nguyện của những người sáng lập: là cơ quan phản ánh, lên tiếng nói của nhân dân, bênh vực quyền lợi chính đáng của quần chúng nhân dân. Và qua 1.766 số báo trong suốt 16 năm, cụ Huỳnh đã xác lập một tôn chỉ đanh thép: báo chí không phải là công cụ bồi bút hay cái loa cho bạo quyền, mà là cơ quan phản ánh trung thực tiếng nói và quyền lợi của người dân”.

Nhìn từ Huỳnh Thúc Kháng và Báo Tiếng Dân, những giá trị như bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trung thực, trách nhiệm xã hội và ý thức phụng sự nhân dân vẫn là nền tảng không thể thay thế của người làm báo. PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ: Trong bối cảnh báo chí đang đứng trước nhiều thay đổi mạnh mẽ từ công nghệ và phương thức tiếp nhận thông tin, công tác đào tạo đội ngũ những người làm báo càng có ý nghĩa quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội thảo

Nếu Tiếng Dân cho thấy một cách thực hành nghề báo gắn với trách nhiệm xã hội, thì hơn hai thập niên sau, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Thái Nguyên đánh dấu bước phát triển mới trong đào tạo đội ngũ làm báo cách mạng. Những giá trị được hình thành từ thực tiễn báo chí của Huỳnh Thúc Kháng vì thế vẫn luôn có ý nghĩa đối với những người làm báo hôm nay.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng: “Tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông và sự thay đổi sâu sắc trong phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí. Trong bối cảnh ấy, việc trở lại với lịch sử, nghiên cứu một cách khoa học và khách quan về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng có ý nghĩa rất thiết thực. Đó không phải là sự nhìn lại lịch sử đơn thuần, mà là quá trình nhận diện những giá trị có sức sống lâu dài trong hoạt động báo chí; đó là sự trung thực với sự thật, bản lĩnh của người cầm bút và ý thức phục vụ xã hội”.

Những giá trị nhà báo Huỳnh Thúc Kháng để lại vẫn có ý nghĩa với người làm báo hôm nay: đó là bản lĩnh, sự trung thực và trách nhiệm với nhân dân. Hôm nay, những di sản ấy đang tiếp tục được trao truyền, trở thành điểm tựa nghề nghiệp cho các thế hệ làm báo trong thời đại mới.