Giữ vững bình yên nơi biên giới biển Vĩnh Long

Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long giữ bình yên nơi tuyến biển

Với chiều dài bờ biển hơn 130 km, Vĩnh Long có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với tiềm năng kinh tế, địa bàn đặt ra yêu cầu cao về bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp với chính quyền và nhân dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Hoạt động khai thác thủy sản, vận chuyển hàng hóa và đi lại trên biển diễn ra thường xuyên, trong khi thời tiết và điều kiện tự nhiên luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Vì vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực biên giới biển; chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, hải đội xây dựng phương án bảo vệ địa bàn phù hợp với tình hình thực tế. Công tác nắm tình hình được kết hợp với trao đổi thông tin giữa các lực lượng và chính quyền địa phương, góp phần phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tại Hải đội 1, việc chuẩn bị phương án, phân công nhiệm vụ và duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc. Trung tá Phan Tấn Phát, Hải đội trưởng Hải đội 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Ngoài tuần tra thường xuyên, đơn vị luôn duy trì một kíp tàu trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động xử lý tình huống khi được lệnh của chỉ huy.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị cũng quan tâm làm tốt công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung vào công tác tư tưởng, gắn liền với công tác chính sách, nhất là công tác chính sách hậu phương quân đội; tạo sự lan tỏa, chia sẻ từ hậu phương, giúp cho cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ. Qua đó, càng xây dựng ý chí quyết tâm để tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển phụ trách”.

Bảo vệ chủ quyền biển gắn với phát triển kinh tế địa phương

Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, các đơn vị biên phòng còn duy trì phương án tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, công tác sẵn sàng chiến đấu được gắn với tuyên truyền pháp luật và các hoạt động hướng về cộng đồng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Minh, Đồn trưởng đơn vị, cho biết: “Đơn vị luôn duy trì thực hiện nghiêm các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền để người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bên cạnh đó đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai cũng như giúp người dân trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng như các hoạt động khác”.

Lực lượng Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho bà con vùng biển trên địa bàn phụ trách.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Các đơn vị tăng cường kiểm soát tàu cá ra vào bến, tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định khi khai thác thủy sản, đồng thời chủ động phát hiện những trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, lực lượng được bố trí bám sát địa bàn cả trên bộ và trên biển, kết hợp nhiều nguồn thông tin để dự báo tình hình.

Đại úy Nguyễn Thanh Phương, Phó Đồn trưởng đơn vị, cho biết: “Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo các đội, trạm triển khai lực lượng bám nắm chặt chẽ tình hình địa bàn trên bộ cũng như trên biển, với phương châm chủ động nắm từ sớm, từ xa, từ nhiều nguồn, phân tích, dự báo sát đúng tình hình có thể xảy ra. Qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả các tình huống, các vụ việc xảy ra không để bị động bất ngờ. Kết quả là trong thời gian qua trên địa bàn đơn vị quản lý không có tàu cá vi phạm IUU”.

Hải đội Biên phòng Vĩnh Long tuần tra bảo vệ an ninh và an toàn trên biển.

Bên cạnh bảo vệ chủ quyền và chống khai thác IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long còn đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới biển. Trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Nổi bật, ngày 3/10/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển trái phép khoảng 7,1 tấn sản phẩm của nhiều loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, với trị giá tang vật trên 20 tỷ đồng. Ghi nhận chiến công này, ngày 20/7/2026, Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long và 2 cá nhân.

Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: “Xác định rằng bộ đội phải luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương các cấp. Từ đó kịp thời nắm chắc tình hình, đề ra giải pháp xử lý không để bị động trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.

Với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố thế trận biên phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế biển.