Hà Tĩnh khai quật, lấy mẫu ADN tại 63 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Việc khai quật, thu nhận mẫu được thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và thể hiện sự tri ân, tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Sau khi hoàn tất, các mẫu hài cốt sẽ được bảo quản, bàn giao cho cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN. Đồng thời, thông tin từng phần mộ và mẫu hài cốt được số hóa để phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính.

Theo kế hoạch, việc khai quật, thu nhận mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài diễn ra trong hai ngày 29-30/7. Sau đó, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thu nhận mẫu đối với 8 phần mộ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xã Đồng Lộc và 1 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh, xã Kỳ Khang, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 30/8/2026.

Một số hình ảnh của phóng viên gửi về từ Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài, phường Thành Sen:

Các vị đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài. (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa tại tượng đài liệt sĩ. (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài hiện có khoảng 1.300 phần mộ liệt sĩ. Trong đó có 63 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật, thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Lực lượng chức năng quán triệt nhiệm vụ trước khi thực hiện quy trình khai quật, thu nhận mẫu ADN, bảo đảm công việc được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đồng thời thể hiện sự tri ân, tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Khu vực lấy mẫu sinh phẩm. (Nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)