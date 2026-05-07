Hàng loạt ngành học miễn 100% học phí, ngành STEM có thể nhận học bổng từ năm 2026

Theo Nghị định số 97/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, nhiều chuyên ngành hiện được miễn 100% học phí.

Các ngành được miễn học phí gồm: Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp y, Pháp y tâm thần, Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Theo đề xuất, 15 nhóm ngành dự kiến được hưởng học bổng STEM

Ngoài ra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 bổ sung thêm hai ngành được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học là Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, sinh viên phải đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở đào tạo.

Đối với khối ngành sư phạm, các ngành được miễn học phí gồm: Sư phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học, sư phạm các môn học ở THCS công lập, Giáo dục THPT, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Không chỉ được miễn học phí, sinh viên sư phạm còn được hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng trong thời gian học tập.

Bên cạnh đó, sinh viên theo học hệ quân sự tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp thuộc lực lượng công an, quân đội cũng được miễn 100% học phí.

Ngoài các nhóm ngành nêu trên, Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ dự thảo nghị định về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (học bổng STEM), dự kiến áp dụng từ ngày 1/9/2026.

Theo đề xuất, 15 nhóm ngành dự kiến được hưởng học bổng STEM gồm: Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.

Mức học bổng được đề xuất theo từng bậc đào tạo và nhóm ngành. Ở bậc đại học, mức hỗ trợ dự kiến từ khoảng 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng. Với bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn, tối đa lên tới 8,4 triệu đồng/tháng.