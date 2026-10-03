Hoàn thiện phương án trợ giá tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên trước 5/10

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương đối với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang “có trợ giá”.

Trong quá trình xây dựng phương án, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá hiện trạng mạng lưới vận tải hành khách công cộng tuyến Hà Nội - Hưng Yên; làm rõ mức độ trùng lặp về hành trình, điểm dừng, phạm vi phục vụ cũng như khả năng kết nối với các tuyến hiện hữu.

Đồng thời, các đơn vị cũng cần xác định nhu cầu đi lại, sản lượng hành khách dự kiến; xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, tần suất, biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế. Phương án tổ chức vận hành phải bảo đảm hiệu quả, chất lượng dịch vụ và khả năng thu hút hành khách.

Khẩn trương hoàn thiện phương án trợ giá tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên

Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố hoàn thiện phương án, báo cáo sở trước ngày 5/10/2026.

Phòng Kế hoạch - Tài chính được giao làm đầu mối phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội và các đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng dự toán chi phí và phương án trợ giá cho tuyến buýt điện theo quy định; rà soát, thẩm định các nội dung về chi phí vận hành, doanh thu dự kiến, mức trợ giá và nhu cầu kinh phí ngân sách; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng ngân sách và khả năng cân đối nguồn ngân sách thành phố để thực hiện tuyến.

Phòng Vận tải được giao làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên để thống nhất các nội dung liên quan đến hành trình tuyến, điểm đầu cuối, điểm dừng, lộ trình và thời gian hoạt động.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Sở khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành; bảo đảm phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để có thể tổ chức vận hành tuyến theo tiến độ được giao.