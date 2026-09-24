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TP.HCM có hơn 26,8 triệu lượt hành khách đi xe buýt sau chính sách miễn phí

Thứ Năm, 16:12, 24/09/2026
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VOV.VN - Hơn 26,8 triệu hành khách đi xe buýt sau gần 3 tháng triển khai chính sách miễn phí xe buýt với 134 tuyến. Thông tin được đưa ra tại họp báo Kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 24/9.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, lượng  hành khách sử dụng xe buýt có xu hướng tăng rõ rệt từ khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM. Tính từ ngày 1/7 đến hết ngày 22/9, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 26,8 triệu lượt hành khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Kinh phí thực hiện chính sách này theo Nghị quyết 09 năm 2026 của HĐND là 630 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai chương trình, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, đơn vị thường xuyên theo dõi, đánh giá sản lượng hành khách và tình hình khai thác trên từng tuyến. Qua theo dõi, Trung tâm ghi nhận nhu cầu đi lại tăng cao tại một số tuyến, đặc biệt là các tuyến phục vụ học sinh, sinh viên và khu vực có mật độ hành khách lớn như khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM.

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Hơn 26,8 hành khách đi xe buýt sau gần 3 tháng triển khai chính sách miễn phí với 134 tuyến (ảnh: Tỷ Huỳnh)

Căn cứ trên số lượng thực tế và nhu cầu đi lại từng thời điểm, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị vận tải điều chỉnh phương án phục vụ, trong đó thực hiện tăng chuyến trên 11 tuyến với tổng số tăng thêm 194 chuyến/ngày; đồng thời điều chỉnh biểu đồ chạy xe, giờ xuất bến, khoảng cách giữa các chuyến và bố trí phương tiện dự phòng tại các khu vực có nhu cầu tăng cao.

Riêng tại khu vực Đại học Quốc gia, Trung tâm đã tăng cường hoạt động tuyến số 8 qua Bến xe buýt Khu B, điều chỉnh hoạt động một số tuyến vào các khung giờ cao điểm và phối hợp theo dõi sản lượng để tiếp tục điều chỉnh phương án phục vụ phù hợp.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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