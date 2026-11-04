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Học sinh lớp 3 ở Huế tử vong do đuối nước sau giờ học

Thứ Tư, 19:53, 04/11/2026
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VOV.VN - Chiều 4/11, một học sinh lớp 3 ở xã Long Quảng, thành phố Huế, được phát hiện tử vong bên bờ suối A Ka.

Nạn nhân là cháu P.V.P (sinh năm 2017), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Long Quảng, trú tại thôn A Gôn, xã Long Quảng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, sau giờ tan học, cháu P không về nhà. Gia đình phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

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Nạn nhân được phát hiện bất tỉnh bên bờ suối A Ka, thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng

Đến khoảng 14h15, người dân và lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu bé bất tỉnh bên bờ suối A Ka, thuộc khu vực thôn A Rơng, xã Long Quảng. Dù được sơ cứu, cấp cứu nhưng cháu Phê không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đuối nước. Công an xã Long Quảng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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