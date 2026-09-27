Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế

Theo báo cáo, thực hiện kế hoạch năm học 2026 - 2027, trường Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9, từ tối thứ Sáu, ngày 25/9 đến chủ Nhật, ngày 27/9.

Ngôi trường tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm.

Trong thời gian lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP Huế, khoảng 3h ngày 27/9 xảy ra sự việc liên quan đến em N.M.Q., học sinh lớp 9.

Thông tin ghi nhận ban đầu cho biết, trong thời gian đoàn trải nghiệm đang ngủ, học sinh N.M.Q. rơi từ tầng 5 khách sạn xuống dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban lãnh đạo nhà trường đã thành lập tổ công tác vào TP Huế trong sáng 27/9, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và diễn biến cụ thể.

Nhà trường cũng cử cán bộ, giáo viên phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng địa phương thực hiện các công việc cần thiết, lo hậu sự cho học sinh.

Chiều 27/9, các học sinh còn lại trong đoàn trải nghiệm đã trở về Hà Tĩnh an toàn.