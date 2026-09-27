English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh tử vong khi tham gia trải nghiệm tại Huế

Chủ Nhật, 21:51, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 27/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo về việc một học sinh lớp 9 của trường tư thục liên cấp trên địa bàn tỉnh tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế.

Theo báo cáo, thực hiện kế hoạch năm học 2026 - 2027, trường Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9, từ tối thứ Sáu, ngày 25/9 đến chủ Nhật, ngày 27/9.

hoc sinh lop 9 o ha tinh tu vong khi tham gia trai nghiem tai hue hinh anh 1
Ngôi trường tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm.

Trong thời gian lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa, TP Huế, khoảng 3h ngày 27/9 xảy ra sự việc liên quan đến em N.M.Q., học sinh lớp 9.

Thông tin ghi nhận ban đầu cho biết, trong thời gian đoàn trải nghiệm đang ngủ, học sinh N.M.Q. rơi từ tầng 5 khách sạn xuống dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban lãnh đạo nhà trường đã thành lập tổ công tác vào TP Huế trong sáng 27/9, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân và diễn biến cụ thể.

Nhà trường cũng cử cán bộ, giáo viên phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng địa phương thực hiện các công việc cần thiết, lo hậu sự cho học sinh.

Chiều 27/9, các học sinh còn lại trong đoàn trải nghiệm đã trở về Hà Tĩnh an toàn.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk: Hai học sinh 14 tuổi thương vong khi đi môtô tự gây tai nạn
Đắk Lắk: Hai học sinh 14 tuổi thương vong khi đi môtô tự gây tai nạn

VOV.VN - Ngày 10/9, tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh thương vong. Đáng chú ý, hai học sinh mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô và tự gây tai nạn.

Đắk Lắk: Hai học sinh 14 tuổi thương vong khi đi môtô tự gây tai nạn

Đắk Lắk: Hai học sinh 14 tuổi thương vong khi đi môtô tự gây tai nạn

VOV.VN - Ngày 10/9, tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh thương vong. Đáng chú ý, hai học sinh mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô và tự gây tai nạn.

Tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng mạnh, nhiều vụ liên quan học sinh
Tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng mạnh, nhiều vụ liên quan học sinh

VOV.VN - Từ ngày 15/4 đến 14/5, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết và 22 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với tháng trước. Đáng chú ý, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh và các vụ việc nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng mạnh, nhiều vụ liên quan học sinh

Tai nạn giao thông ở Bắc Ninh tăng mạnh, nhiều vụ liên quan học sinh

VOV.VN - Từ ngày 15/4 đến 14/5, toàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết và 22 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với tháng trước. Đáng chú ý, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh và các vụ việc nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng, trong đó có vi phạm nồng độ cồn.

Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần
Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần

VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần

Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần

VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục