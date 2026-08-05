Hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia phiên chợ 0 đồng tại An Giang

Tham gia phiên chợ, hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã được phát phiếu mua hàng với giá “0 đồng”, các gian hàng nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì gói, nước tương, trứng, dầu ăn, bột ngọt, sữa, … được trưng bày, người dân tham gia phiên chợ chủ động lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu của gia đình. Được biết, nguồn kinh phí tổ chức chương trình do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đóng góp và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Phiên chợ 0 đồng – San sẻ yêu thương hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người dân xã Nhơn Mỹ xúc động, chia sẻ, đây là lần đầu tiên được tham gia chương trình phiên chợ 0 đồng, mặc dù giá trị phần quà không lớn nhưng đối với tôi đó là cả tấm lòng, sự sẻ chia và ấm áp nghĩa tình của lực lượng Công an, đặc biệt là với những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia phiên chợ 0 đồng

“Phiên chợ 0 đồng - San sẻ yêu thương” không chỉ dừng lại ở những món quà, nhu yếu phẩm thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của Ban tổ chức tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đây là minh chứng cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” và vai trò tích cực của Ban Phụ nữ Công an tỉnh An Giang trong công tác an sinh xã hội, thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng Công an và nhân dân.

Nguồn kinh phí tổ chức chương trình do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đóng góp và hỗ trợ từ các nhà hảo tâm