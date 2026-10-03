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Hơn 550m³ đất được xử lý, phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ

Thứ Bảy, 20:04, 03/10/2026
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VOV.VN - Ngày 3/10, tiếp tục công tác tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng Bộ Tư lệnh TP.HCM đã xử lý hơn 550m³ đất, phát hiện 8 bộ hài cốt liệt sĩ. Công tác được triển khai đồng bộ với nhiều phương tiện cơ giới, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ngày 03/10, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

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Lực lượng Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 550m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

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Công tác đào, sàng lọc đất được thực hiện khẩn trương 

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 03/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 304 bộ còn lưu giữ di vật. Trong số này, 680 bộ hài cốt được phát hiện riêng lẻ và 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

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Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập 08 hài cốt liệt sĩ trong ngày 03/10
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Công việc thầm lặng, mang ý nghĩa sâu sắc
Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
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