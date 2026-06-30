Khám sức khỏe định kỳ miễn phí: Tăng cường y tế dự phòng từ cơ sở

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần

VOV.VN -Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi...).