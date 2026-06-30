Khám sức khỏe định kỳ miễn phí: Tăng cường y tế dự phòng từ cơ sở

VOV.VN - Chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả điều trị. Từ ngày 1/7, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước, mở ra cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng ngay từ tuyến cơ sở.
VOV.VN -Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi...).
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 1/6/2026 phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, hướng tới mục tiêu đến năm 2035.
VOV.VN - Hôm nay (25/5), đồng loạt tại Trung tâm Y tế Khu vực và các Trường Mầm non trên địa bàn tỉnh, ngành y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Kế hoạch 680 của UBND Đồng Tháp.