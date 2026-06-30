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Khám sức khỏe định kỳ miễn phí: Tăng cường y tế dự phòng từ cơ sở
Thứ Ba, 15:58, 30/06/2026

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí: Tăng cường y tế dự phòng từ cơ sở

VOV.VN - Chủ động theo dõi sức khỏe định kỳ là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả điều trị. Từ ngày 1/7, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước, mở ra cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng ngay từ tuyến cơ sở.

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PV/VOV1
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