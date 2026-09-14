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Khám sức khỏe xin việc trong 20 phút, 9 chữ ký: Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh

Thứ Hai, 19:45, 14/09/2026
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VOV.VN - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa yêu cầu ngành y tế Cần Thơ và Đồng Tháp khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về hoạt động khám sức khỏe phục vụ xin việc tại một số phòng khám tư nhân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Văn bản được Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Vương Ánh Dương ký ngày 14/9, gửi Sở Y tế TP Cần Thơ và Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cơ quan này nhận được phản ánh từ một số cơ quan báo chí về tình trạng một số phòng khám tư nhân thực hiện khám và cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc trong thời gian rất ngắn. Những thông tin này đặt ra yêu cầu phải kiểm tra việc tuân thủ các quy định chuyên môn trong hoạt động khám sức khỏe.

Cục đề nghị lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và Đồng Tháp chỉ đạo xác minh khẩn các nội dung báo chí nêu, đồng thời kiểm tra toàn bộ những vụ việc có liên quan. Nếu phát hiện sai phạm, các đơn vị phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xác minh và việc xử lý vụ việc cũng được yêu cầu công khai với cơ quan báo chí theo quy định. Bên cạnh việc làm rõ vụ việc cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu hai địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở được công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe.

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Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc 20 phút, 9 chữ ký. (Ảnh minh họa)

Các cơ sở phải thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, đồng thời chủ động khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Sở Y tế cũng cần thường xuyên rà soát và cập nhật danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe trên website để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức thuận tiện tra cứu.

Một yêu cầu đáng chú ý là các cơ sở khám sức khỏe phải bảo đảm số điện thoại đường dây nóng được công khai trên website hoạt động liên tục 24/24 giờ. Đây là kênh tiếp nhận phản ánh, giải đáp thắc mắc liên quan đến hoạt động khám sức khỏe và hỗ trợ xác minh thông tin khi có yêu cầu.

Các cơ sở cũng phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền nếu có thay đổi những nội dung đã công bố về điều kiện hoạt động, gồm địa điểm, thời gian khám, nhân sự, hợp đồng, trang thiết bị và các nội dung khác theo quy định.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đồng thời đề nghị Sở Y tế Cần Thơ và Đồng Tháp tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương và lực lượng công an nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong hoạt động khám sức khỏe.

Hai Sở Y tế phải báo cáo Bộ Y tế, thông qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, về tiến độ và kết quả kiểm tra, xác minh trước ngày 18/9/2026.

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Loạt phòng khám tư cấp giấy khám sức khỏe xin việc "siêu tốc" ở ĐBSCL từ một số thông tin phản ánh trên báo chí. (Ảnh: Báo Lao động)

Trước đó, một số thông tin trên báo chí phản ánh hoạt động khám sức khỏe xin việc tại một số phòng khám đa khoa tư nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long có dấu hiệu thực hiện sơ sài, thời gian khám ngắn và có biểu hiện chạy theo việc cấp giấy.

Theo nội dung được phản ánh tại một phòng khám đa khoa ở Cần Thơ, phóng viên trong vai người lao động đến khám với chi phí 200.000 đồng. Việc khám được cho là chủ yếu do một bác sĩ thực hiện, gồm đo huyết áp, hỏi bệnh và kiểm tra răng miệng. Đáng chú ý, sau quá trình khám kéo dài khoảng 20 phút, giấy khám sức khỏe lại có 9 chữ ký tương ứng với nhiều nội dung chuyên khoa.

Tại một phòng khám khác ở Đồng Tháp, chi phí được phản ánh là 120.000 đồng. Khi người đến khám có nhịp tim và huyết áp cao, bác sĩ cho sử dụng thuốc nhằm đưa các chỉ số về mức phù hợp, sau đó tiếp tục hoàn tất quy trình. Khoảng một giờ sau, giấy khám được kết luận “Đủ sức khỏe”.

Những tình tiết này đang được cơ quan quản lý yêu cầu xác minh để làm rõ mức độ tuân thủ quy trình khám sức khỏe và trách nhiệm của các cơ sở liên quan. Theo quy định tại Thông tư 32/2023/TT-BYT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2026/TT-BYT, hoạt động khám sức khỏe phải thực hiện các nội dung và chuyên khoa theo quy định.

Việc Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra không đồng nghĩa các cơ sở được phản ánh đã có sai phạm; kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả xác minh, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Linh Thương/VOV.VN
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