Khoảnh khắc đất đá sạt xuống đường, đè trúng cô giáo ở Lào Cai

Sáng 14/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương, khiến lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6h25 cùng ngày tại Km8, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương. Thời điểm này, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, tràn ra mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Lào Cai)

Vụ việc khiến cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu, bị thương khi đang di chuyển bằng xe máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Mường Khương đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

Cùng với công tác cứu hộ, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực xảy ra sạt lở. Người tham gia giao thông được khuyến cáo hạn chế đi qua những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, nhằm tránh các tình huống mất an toàn.

Các lực lượng cũng phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến tại hiện trường, hỗ trợ thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường. Người dân và tài xế được khuyến cáo chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng hoặc đỗ phương tiện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đất đá sạt lở xuống đường, đè trúng cô giáo ở Lào Cai. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 11/11, tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, cũng liên tiếp xảy ra hiện tượng đá lăn sau nhiều ngày mưa kéo dài, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và cây trồng của người dân.

Cụ thể, tại bản Ái Mường, hai khối đá lớn bất ngờ lăn vào nhà bà Quàng Thị Vân, làm nứt tường, thủng mái tôn, hư hỏng nền nhà và một số vật dụng sinh hoạt.

Đến rạng sáng 12/11, tại bản Tam Quỳnh, đá tiếp tục lăn xuống khu vực vườn cà phê của gia đình bà Quàng Thị Định. Một khối đá lớn tràn xuống đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời làm hư hại một phần diện tích cà phê của gia đình.

Các vụ đá lăn tại Sơn La không gây thiệt hại về người.