English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khoảnh khắc đất đá sạt xuống đường, đè trúng cô giáo ở Lào Cai

Thứ Bảy, 09:09, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 14/11, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống Quốc lộ 4D (Lào Cai), đè trúng cô giáo đang đi xe máy, khiến nạn nhân bị thương.

 

Sáng 14/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương, khiến lượng lớn đất đá đổ xuống mặt đường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 6h25 cùng ngày tại Km8, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Mường Khương. Thời điểm này, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống, tràn ra mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

khoanh khac dat da sat xuong duong, de trung co giao o lao cai hinh anh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Lào Cai)

Vụ việc khiến cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu, bị thương khi đang di chuyển bằng xe máy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Mường Khương đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

Cùng với công tác cứu hộ, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực xảy ra sạt lở. Người tham gia giao thông được khuyến cáo hạn chế đi qua những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, nhằm tránh các tình huống mất an toàn.

Các lực lượng cũng phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi diễn biến tại hiện trường, hỗ trợ thu dọn đất đá tràn xuống mặt đường. Người dân và tài xế được khuyến cáo chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không dừng hoặc đỗ phương tiện tại những khu vực có nguy cơ sạt lở.

khoanh khac dat da sat xuong duong, de trung co giao o lao cai hinh anh 2
Đất đá sạt lở xuống đường, đè trúng cô giáo ở Lào Cai. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 11/11, tại phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, cũng liên tiếp xảy ra hiện tượng đá lăn sau nhiều ngày mưa kéo dài, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và cây trồng của người dân.

Cụ thể, tại bản Ái Mường, hai khối đá lớn bất ngờ lăn vào nhà bà Quàng Thị Vân, làm nứt tường, thủng mái tôn, hư hỏng nền nhà và một số vật dụng sinh hoạt.

Đến rạng sáng 12/11, tại bản Tam Quỳnh, đá tiếp tục lăn xuống khu vực vườn cà phê của gia đình bà Quàng Thị Định. Một khối đá lớn tràn xuống đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời làm hư hại một phần diện tích cà phê của gia đình.

Các vụ đá lăn tại Sơn La không gây thiệt hại về người.

 
don-1.jpg

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.

Viên Minh/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp 216 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi
Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp 216 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khu vực núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ba Tơ cũ) xuất hiện nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán 61 hộ dân với 216 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp 216 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi

Quảng Ngãi sơ tán khẩn cấp 216 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở núi

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khu vực núi Gò Oát, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ba Tơ cũ) xuất hiện nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán 61 hộ dân với 216 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc
Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc

Sáng 13/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D khiến đường giao thông đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn.

Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc

Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc

Sáng 13/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D khiến đường giao thông đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Mưa lớn khiến đất tại nhiều khu vực ở Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc

VOV.VN - Mưa lớn khiến đất tại nhiều khu vực ở Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn gần bão hòa. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục