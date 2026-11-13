English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc

Thứ Sáu, 09:36, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

Sáng 13/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D khiến đường giao thông đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn.

Cụ thể, vị trí sạt lở kéo dài khoảng 50m, với khối lượng hơn 2.000 m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường. Ghi nhận tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống; nhiều khối đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, chồng chất giữa lòng đường. Đất đá vụn văng ra xung quanh, phủ kín mặt đường tại vị trí sạt lở; trong đó, có nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại ven đường, khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh.

sat lo khien duong di cua khau quoc te la lay bi ach tac hinh anh 1
Vị trí sạt lở kéo dài khoảng 50m với khối lượng hơn 2.000m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường. (Ảnh: TTXVN)

Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc. Khối lượng đất đá lớn chắn ngang tuyến đường khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Ngoài ra, tại khu vực này, sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại bị hạn chế.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng tổ chức chốt chặn tại hai đầu điểm sạt lở, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

Theo UBND xã La Lay, trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi. Chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp triển khai biện pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và sớm đảm bảo lưu thông.

Thanh Thủy-Tường Vi/TTXVN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sạt lở hơn 2.000 m³ đất đá vùi lấp quốc lộ 24C ở Đà Nẵng
Sạt lở hơn 2.000 m³ đất đá vùi lấp quốc lộ 24C ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn 2 ngày qua gây sạt lở hàng chục điểm trên các tuyến đường miền núi phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng ưu tiên khơi thông một vệt để xe máy, xe cứu thương đi lại trước.

Sạt lở hơn 2.000 m³ đất đá vùi lấp quốc lộ 24C ở Đà Nẵng

Sạt lở hơn 2.000 m³ đất đá vùi lấp quốc lộ 24C ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn 2 ngày qua gây sạt lở hàng chục điểm trên các tuyến đường miền núi phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng. Lực lượng chức năng ưu tiên khơi thông một vệt để xe máy, xe cứu thương đi lại trước.

Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D
Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

VOV.VN - Sáng 11/11, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến giao thông bị cản trở. Các lực lượng chức năng tại địa phương đang khẩn trương thu dọn đất đá, phân luồng phương tiện để bảo đảm an toàn.

Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

Gia Lai khẩn trương khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 1D

VOV.VN - Sáng 11/11, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 1D qua phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, khiến giao thông bị cản trở. Các lực lượng chức năng tại địa phương đang khẩn trương thu dọn đất đá, phân luồng phương tiện để bảo đảm an toàn.

Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng
Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, làm hư hỏng các tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Các địa phương cùng ngành chức năng đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục, cảnh báo những vị trí nguy hiểm.

Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng

Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, làm hư hỏng các tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Các địa phương cùng ngành chức năng đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục, cảnh báo những vị trí nguy hiểm.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục