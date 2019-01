"Khởi tố vụ án, chủ xe phải liên đới trách nhiệm trong vụ tai nạn tại Long An"

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 ngày hôm nay (4/1) sau khi nghe Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phạm Văn Cảnh báo cáo về vụ xe container đâm hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại huyện Bến Lức ngày 2/1, làm 4 người chết, nhiều người bị thương, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Không chỉ với lái xe mà phải liên đới trách nhiệm cả chủ xe.

Vụ tai nạn làm 4 người chết, 16 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng và đã có 4 người vượt qua nguy hiểm. Hiện 1 người có nguy cơ không qua khỏi, do gãy cổ. Tài xế xe container sau khi gây tai nạn rời hiện trường từ 15h và đến 23h ngày 2/1 đã ra đầu thú. Các cơ quan chức năng đưa tài xế này đi xét nghiệm, kết quả, tài xế có nồng độ cồn vượt quá quy định, dương tính với heroin.

Hiện trường vụ tai nạn tại Long An.

Hiện Công an cũng đang làm việc với chủ doanh nghiệp có xe container. Ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An tổ chức các đoàn thăm hỏi người bị thương, gia đình có nạn nhân tử vong và động viên các gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát.

“Đối tượng gây tai nạn, nông độ rượu vượt quá ngưỡng quy định, hiện nay đối tượng cũng chưa nhận có sử dụng heroin , Tuy nhiên hôm nay cũng đã tổ chức đơn vị thứ 3 để kiểm nghiệm lại” - ông Phạm Văn Cảnh nói.

Ông Phạm Văn Cảnh cũng cho rằng, quốc lộ 1 là tuyến đường cửa ngõ, trục chính từ TPHCM đi về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với lưu lượng xe rất lớn, có cả xe 2 bánh chạy và hay xảy ra tai nạn giao thông. Về lâu dài, Long An kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải mở rộng đoạn tuyến này thành 4 làn xe, đảm bảo 2 làn xe mỗi bên và dành riêng 1 làn xe cho 2 bánh để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn đến các nạn nhân và gia đình người bị nạn. Nhắc lại vụ việc xảy ra cách đây đúng 1 năm, trước ngày tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017, vào gần 15 giờ mùng 2/1/2018 cũng xảy ra vụ tai nạn đau lòng tại Hà Giang, làm chết 5 người.

PC_Article_Middle

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, vào dịp cao điểm, dịp Tết thường có tình trạng sau khi ăn uống, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Trong khi đó, mật độ phương tiện lớn, tinh thần căng thẳng, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn… đã dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh Long An bố trí tối đa y bác sỹ, thuốc men để cứu chữa người bị thương; chỉ đạo điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với lái xe, chủ xe vi phạm.

Đây không phải là do hạ tầng yếu kém mà là nguyên nhân từ lỗi chủ quan do người lái xe uống rượu.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

"Đây là một vụ đặc biệt nghiêm trọng, phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Không chỉ với lái xe mà cả chủ xe phải liên đới trách nhiệm, phải xem xét điều tra vì đã đưa người nghiện heroin điều khiển xe thì trách nhiệm ở đâu phải xử nghiêm các nhà xe, nhất là các chủ xe bắt ép tài xế xoay vòng cho nhanh để hưởng lợi, đủ dấu hiệu là cũng phải xem xét xử lý thật nghiêm” - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem lại quy định phối hợp kiểm tra giám sát lái xe đường dài, xây dựng các trạm dừng nghỉ như thế nào để cho lái xe nghỉ ngơi và có quy định lái xe đúng thời gian phải nghỉ ngơi. Quy định rõ ràng xử lý nghiêm những trường hợp lái xe vượt giờ quy định./.

Sau vụ tai nạn ở Long An: Người dân lo bán nhà vì hung thần container VOV.VN -Sau vụ tai nạn thảm khốc ở Long An ngày 2/1, người dân TP.HCM đã tính chuyện bán nhà tránh lo lắng khi phải di chuyển cùng container. Sức khoẻ của 14 nạn nhân trong vụ tai nạn ở Long An giờ ra sao? VOV.VN - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã phẫu thuật thành công cho những bệnh nhân bị gãy chân, tay và chấn thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An.