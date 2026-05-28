  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Kiến nghị giảng viên trường nghề phải “trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp”

Thứ Năm, 11:47, 28/05/2026
VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định khung chương trình bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành để lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nhà giáo phải thực hiện thành thạo các kỹ năng cốt lõi của ngành, nghề

Dự thảo Thông tư quy định thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, thời lượng, yêu cầu chương trình, điều kiện tổ chức bồi dưỡng và đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Ảnh minh họa

Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy thực hành hoặc vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, không có văn bằng quy định trình độ chuẩn được đào tạo để dạy thực hành hoặc chưa có năng lực thực hành nghề để dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, chương trình giáo dục trung học nghề tại các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo quy định cụ thể các yêu cầu mà người học phải đạt được sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Theo đó, nhà giáo phải thực hiện thành thạo các kỹ năng cốt lõi của ngành, nghề; hướng dẫn đúng quy trình kĩ thuật; xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình giảng dạy thực hành; thiết kế được bài thực hành và công cụ đánh giá kỹ năng nghề cho người học.

Ngoài năng lực chuyên môn, theo dự thảo, chương trình còn yêu cầu nhà giáo tuân thủ quy định về an toàn lao động, bảo đảm tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động giảng dạy thực hành.

Lần đầu đưa ra khái niệm “trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp”

Dự thảo yêu cầu chương trình bồi dưỡng phải tích hợp các nội dung về công nghệ mới, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phần mềm chuyên dụng và nền tảng số trong hoạt động nghề nghiệp và tổ chức đào tạo. Chương trình chú trọng các kỹ năng xử lý tình huống nghề nghiệp thực tế, kiểm soát chất lượng, bảo vệ môi trường, phát triển xanh và phát triển bền vững.

Dự thảo cũng yêu cầu tăng cường nội dung thực hành tổng hợp gắn với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp hoặc cơ sở sử dụng lao động.

Chương trình chú trọng các kỹ năng xử lý tình huống nghề nghiệp thực tế

Đồng thời xác định rõ nguyên tắc tổ chức bồi dưỡng theo hướng tăng cường thực hành nghề, trải nghiệm nghề nghiệp và ưu tiên thực hành, thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp. Trong quá trình tổ chức bồi dưỡng, cơ sở đào tạo được khuyến khích phối hợp với doanh nghiệp trong giảng dạy, hướng dẫn thực hành và đánh giá kết quả học tập của người học.

Dự thảo Thông tư cũng lần đầu đưa ra khái niệm “trải nghiệm nghề nghiệp tại doanh nghiệp”, nhấn mạnh việc nhà giáo tham gia trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để cập nhật công nghệ, thiết bị, quy trình và kỹ năng nghề thực tế.

Đổi mới phương thức đánh giá theo năng lực thực hành

Dự thảo Thông tư quy định thời lượng thực hành đối với các kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng tối thiểu bằng 50% thời lượng thực hành của các kỹ năng cốt lõi tương ứng trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Quy định này nhằm bảo đảm người học có đủ thời gian rèn luyện kỹ năng nghề thực tế, đáp ứng yêu cầu giảng dạy thực hành trong giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo Thông tư quy định rõ các tiêu chuẩn đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bao gồm yêu cầu về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu. Trong đó, giảng viên tham gia giảng dạy phải có năng lực thực hành nghề, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy thực hành hoặc tham gia hoạt động thực tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng.

Theo dự thảo, kết quả bồi dưỡng được đánh giá thông qua bài tập thực hành, sản phẩm thực hành hoặc các hình thức phù hợp khác nhằm đánh giá đúng năng lực nghề nghiệp của người học. Bên cạnh đó, khuyến khích sự tham gia đánh giá của chuyên gia, cán bộ kĩ thuật, thợ bậc cao, nghệ nhân tại doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Dự thảo Thông tư quy định, người học hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng năng lực thực hành nghề theo quy định.

Giáo dục đại học Việt Nam: Nhân sự mới, kỳ vọng mới

VOV.VN - Việc các cơ sở giáo dục Đại học nhất thể hóa chức danh Hiệu trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy khẳng định vai trò tiên phong của Đảng trong lĩnh vực giáo dục đại học đồng thời thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục đại học.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Chuyên gia từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy cho sinh viên kinh tế
VOV.VN - Triển khai định hướng kết nối tri thức học thuật với thực tiễn địa phương, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã thu hút chuyên gia từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước giảng dạy kiến thức thực tiễn cho sinh viên.

Từ Thông điệp của lãnh đạo: Đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia
VOV.VN - Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý: giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực, mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các trường đại học trọng điểm phải đóng vai trò "đầu tàu công nghệ"
VOV.VN - Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, một quốc gia khó có thể nói đến tự chủ chiến lược nếu toàn bộ công nghệ nền tảng như AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay vật liệu mới đều phụ thuộc vào bên ngoài. Đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là vấn đề an ninh quốc gia, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế.

