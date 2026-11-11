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Kịp thời khống chế đám cháy ở phường Yên Tử, Quảng Ninh

Thứ Tư, 15:36, 11/11/2026
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VOV.VN - Vụ cháy xảy ra tại 1 cửa hàng trên địa bàn phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) kịp thời được khống chế, không có thiệt hại về người.

 

Vào khoảng 10h ngày 11/11, đám cháy bùng phát tại số nhà 294, khu Bí Trung, phường Yên Tử, khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét. 

kip thoi khong che dam chay o phuong yen tu, quang ninh hinh anh 1
Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường Yên Tử trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, huy động 15 cán bộ, chiến sĩ Công an phường, 25 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với 10 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 tổ chức chữa cháy, khống chế đám cháy, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, công tác phân luồng giao thông cũng được tiến hành thông suốt. 

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Lãnh đạo phường Yên Tử có mặt tại hiện trường, tiếp tục chỉ đạo xác minh nguyên nhân

Sau khoảng 15 phút triển khai chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang các hộ liền kề. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê, xác minh.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
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