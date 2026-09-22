Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

Từ tháng 8/2026 đến nay, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới gây nhiều đợt mưa lớn, khiến đất đá liên tục sạt trượt tại nhiều vị trí trên tuyến đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Taluy dương cao hàng chục mét trên đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất đá khi mưa lớn kéo dài.

Tại khu vực sạt lở, lực lượng chức năng bố trí máy múc chuyên dụng túc trực, sẵn sàng xử lý đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Các tấm chắn bê tông lớn cũng được bố trí tại chân đồi nhằm hạn chế bùn đất tràn xuống đường, duy trì giao thông và giảm nguy cơ mất an toàn cho người, phương tiện.

Lực lượng chức năng bố trí phương tiện chuyên dụng, rào chắn và biển cảnh báo tại khu vực sạt lở trên đèo Prenn, bảo đảm an toàn giao thông.

Theo quyết định, cơ quan chức năng tổ chức trực 24/24 giờ, quan trắc, theo dõi diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt tại khu vực. UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát, đánh giá phạm vi, mức độ và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất ngay phương án xử lý, khắc phục trước mắt nhằm bảo đảm an toàn và duy trì giao thông thông suốt.

Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài khiến đèo Prenn liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối Đà Lạt với các khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Giao thông trên đèo Prenn về đêm vẫn bình thường sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại nhiều vị trí.