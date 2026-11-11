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Lâm Đồng gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số từ cơ sở

Thứ Tư, 21:59, 11/11/2026
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VOV.VN - Với hơn 2.650 Tổ công nghệ số cộng đồng và hơn 16.300 thành viên phủ khắp các địa bàn, Lâm Đồng đang nỗ lực đưa công nghệ số đến từng khu dân cư.


Tuy nhiên, việc đưa công nghệ đến từng người dân vẫn gặp nhiều trở ngại, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và với người cao tuổi. Để chuyển đổi số đi vào thực chất, tỉnh đang tập trung củng cố lực lượng hỗ trợ ngay từ cơ sở, giúp người dân từng bước làm chủ các tiện ích số.

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có hơn 40.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 24%, lực lượng thanh niên đang trở thành cánh tay nối dài đưa công nghệ đến cộng đồng. Anh Phạm Đức Tuyên, Bí thư Đoàn phường cho biết, cả 14 Bí thư Chi đoàn tổ dân phố đều kiêm Tổ phó Tổ công nghệ số cộng đồng. Hơn 4.000 đoàn viên, hội viên thanh niên cũng tham gia hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số. Trong quá trình hỗ trợ, có những việc tưởng đơn giản nhưng phải hướng dẫn đi hướng dẫn lại nhiều lần.

 

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Tuổi trẻ phường Lang Biang - Đà Lạt hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Không chỉ ở đô thị, tại các vùng nông thôn như Lán Tranh, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại thông minh và các nền tảng trực tuyến cũng đang dần trở nên quen thuộc. Người dân bắt đầu mua bán hàng hóa qua mạng, cập nhật tin tức, theo dõi dự báo thời tiết; nhiều hộ còn tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây trồng, kết nối tiêu thụ nông sản qua các nền tảng số. Tuy vậy, khoảng cách giữa các thế hệ vẫn khá rõ. Trong khi người trẻ nhanh chóng thích nghi với công nghệ, nhiều người lớn tuổi còn lúng túng trước những thao tác cơ bản.

Ông Klong Ban, người dân thôn Lán Tranh, cho biết: “Lớp trẻ tiếp cận điện thoại thông minh để buôn bán online, nghe tin tức, nắm bắt thông tin về dự báo thời tiết rất là hữu ích, nhờ đó mà đời sống có phần phát triển hơn. Tuy nhiên những người lớn tuổi như mình thì khó khăn lắm, hầu hết là không biết sử dụng, không biết làm như thế nào”.

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Người dân xã Đam Rông 4 sử dụng điện thoại thông minh xem tin tức và thực hiện một số giao dịch trên không gian mạng.

Để thu hẹp khoảng cách này, xã Đam Rông 4 phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”. Thanh niên, giáo viên và học sinh được huy động làm lực lượng nòng cốt, hỗ trợ người lớn tuổi tiếp cận công nghệ ngay trong gia đình và khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, cho biết, địa phương xác định chuyển đổi số phải gắn với mục tiêu không để người dân bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, xã chú trọng phát huy tinh thần người biết hướng dẫn người chưa biết, người trẻ giúp người già, con cháu hỗ trợ ông bà. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, cán bộ cũng luôn túc trực để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.

“Tổ công nghệ số cộng đồng lấy lực lượng thanh niên, giáo viên và học sinh các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học làm nòng cốt với tinh thần người biết thì chỉ cho người không biết, người trẻ chỉ cho người già, con cháu chỉ cho ông bà. Phong trào bình dân học vụ số đang rất tích cực và được người dân hưởng ứng”, ông Quang thông tin thêm.

Ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, Lâm Đồng còn xác định cán bộ thôn, người có uy tín trong cộng đồng phải đi đầu trong chuyển đổi số. Không chỉ sử dụng thành thạo các nền tảng công nghệ, họ còn phải trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ số.

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Người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tại xã Sơn Điền, nơi có 5 thôn với hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền địa phương tập trung trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Ông Trịnh Văn Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Điền cho biết, địa phương tổ chức tập huấn theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”, từ sử dụng phần mềm xử lý công việc đến thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ thôn sử dụng công nghệ thông tin theo phương pháp cầm tay chỉ việc. Triển khai ứng dụng VNeID, tập huấn sử dụng nộp hồ sơ trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia.

Từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa tỉnh Lâm Đồng, thực tế cho thấy, thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là giúp người dân biết sử dụng, chủ động khai thác các tiện ích số. Khi cán bộ, đảng viên, người có uy tín và thanh niên tiên phong hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại cộng đồng, những rào cản về kỹ năng và khả năng tiếp cận công nghệ sẽ từng bước được tháo gỡ, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ phục vụ đời sống và phát triển kinh tế.

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Lâm Đồng chuyển đổi số để chính quyền hoạt động hiệu quả

VOV.VN - Đến nay 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh và cấp xã của Lâm Đồng đã bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 90%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt gần 93%.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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