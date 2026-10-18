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Lâm Đồng khắc phục đất đá vùi lấp mặt đường thông quốc lộ 55

Chủ Nhật, 09:26, 18/10/2026
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VOV.VN - Lũ từ thượng nguồn suối Đa Chos đổ về trong đêm 17/10, cuốn theo đất đá vùi lấp hàng chục mét mặt Quốc lộ 55 qua xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng. Chính quyền địa phương huy động lực lượng khắc phục, điều tiết giao thông và cảnh báo nguy cơ sạt lở.

Khoảng 21h đêm 17/10 lũ từ thượng nguồn suối Đa Chos bất ngờ đổ về cuốn theo đất đá vùi lấp hàng chục mét mặt đường quốc lộ 55, đoạn qua thôn Đa Mi 1, xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng. Nước lũ cuốn theo đất đá cũng tràn vào một số nhà dân hai bên đường khiến nhiều tài sản bị ngập nước, hư hỏng.

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Lực lượng tại chỗ xã La Dạ tiếp cận hiện trường thực hiện san gạt đất đá vùi lấp mặt đường.

Ngay trong đêm chính quyền xã La Dạ đã huy động lực lượng tại chỗ đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; đồng thời tổ chức san gạt đất đá thông đường ngay trong đêm.

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Lũ cuốn theo đất đá vùi lấp mặt đường quốc lộ 55.
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Nước lũ và đất đá tràn vào nhà dân bên đường khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

Ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, xã cắt cử lực lượng chốt chặn hai đầu đường điều tiết, hướng dẫn người dân và các phương tiện giao thông lưu thông qua khu vực nguy hiểm; đồng thời cũng triển khai lực lượng đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 55 qua địa bàn.

“Gần 2 tháng qua trên địa bàn xã La Dạ mưa liên tục. Rất nhiều điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở. Khoảng 11 điểm có nguy cơ cao. Hiện nay khi mà đã ngấm nước hết rồi cho nên nguy cơ rất là cao. Xã bố trí lực lượng để mà theo dõi tình hình các khu vực mà có thể xảy ra sạt lở là xã lắp các biển báo để cảnh báo nguy cơ cho bà con nhân dân lưu thông qua lại trên tuyến đường”. Ông Trần Trung Hải, thông tin thêm.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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