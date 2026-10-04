Lâm Đồng: Mưa lớn gây ngập nhiều nơi, hơn 40 hộ dân phải di dời

Ngày 4/10, nước từ thượng nguồn các con suối đổ về nhanh, gây ngập sâu 0,8-1,2m tại nhiều khu vực ở xã Bảo Lâm 2. UBND xã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an cùng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ kê cao, di chuyển tài sản và sơ tán hơn 40 hộ dân đến nơi an toàn. Các hội trường thôn được bố trí làm nơi tạm trú trong thời gian chờ nước rút.

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu nhiều khu vực dân cư tại xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Đến chiều tối, nước suối vẫn có thời điểm lên nhanh. Lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi diễn biến, sẵn sàng sơ tán thêm các hộ có nguy cơ và rà soát thiệt hại.

Lực lượng chức năng xã Bảo Lâm 2 mang áo phao tiếp cận khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân.

Tại Đà Lạt, mưa nặng hạt kéo dài trong chiều 4/10 khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Ở phường Cam Ly - Đà Lạt, nước suối Tô Ngọc Vân tràn lên đường, làm đoạn từ La Sơn Phu Tử đến Hải Thượng ngập từ 20cm đến khoảng 1m. Riêng đường Hải Thượng có nơi ngập 70-80cm, khiến nhiều ô tô chết máy.

Cán bộ, chiến sĩ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi nhà bị ngập tại xã Bảo Lâm 2.

Ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, một con hẻm bên đường Nguyễn Công Trứ ngập 40-60cm; nước suối Mai Xuân Thưởng cũng tràn lên một số đoạn đường, ảnh hưởng việc đi lại. Đường Trần Quốc Toản, đoạn trước sân golf Đồi Cù, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cũng xuất hiện tình trạng nước ngập tràn mặt đường.

Mưa lớn chiều 4/10 khiến nhiều tuyến đường tại Đà Lạt ngập cục bộ, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Sau khi mưa ngớt, nước tại nhiều điểm rút nhanh. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân tập trung dọn bùn đất, thu dọn hiện trường, từng bước ổn định sinh hoạt.