Làm rõ danh tính người chết trôi sông ở Đồng Tháp

Trưa 6/10, người dân ở ấp Phú Lợi A, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một thi thể trôi trên sông Tiền nên trình báo cơ quan công an.

Thi thể được xác định là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, đang trong quá trình phân hủy. Do thi thể đã phân hủy, khuôn mặt biến dạng nên cơ quan chức năng chưa thể nhận diện và xác định danh tính nạn nhân.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân vụ người chết.

Công an xã Long Phú Thuận đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời đề xuất đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong và tung tích nạn nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có nhiều khả năng tử vong do ngạt nước. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.