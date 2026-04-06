Làm rõ một người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Thứ Hai, 23:03, 06/04/2026
VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, làm rõ trường hợp một người tử vong trong phòng trọ tại địa bàn phường Đạo Thạnh.

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 6/4, người thân của anh Nguyễn Phạm Nhựt Trường (sinh năm 1989, quê quán xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) điện thoại cho anh nhiều lần nhưng vẫn không liên hệ được nên nhờ người tới phòng trọ của anh Trường đang ở tại đường Đoàn Thị Nghiệp (phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp) thì thấy cửa phòng đóng kín nên nhờ người đến tìm kiếm.

Phòng trọ nơi phát hiện người đàn ông tử vong

Tại đây, người dân thấy cửa phòng trọ không khóa, khi vào kiểm tra phát hiện anh Trường nằm úp mặt xuống nền gạch và đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an phường Đạo Thạnh có mặt bảo vệ  hiện trường và phối hợp đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Được biết, anh Nguyễn Phạm Nhựt Trường là nhân viên của một công ty bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Xe chở thợ lặn lao xuống vực ở Bàu Trắng, 4 người tử vong, nhiều người bị thương
Xảy ra va chạm giao thông ở Đồng Tháp khiến 1 người tử vong
VOV.VN - Trưa 6/4, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ tai nạn giao thông  nghiêm trọng giữa xe mô tô hai bánh và xe tải, khiến một người phụ nữ cao tuổi đã tử vong tại chỗ.

Người đàn ông tử vong khi tham gia đổ bê tông móng nhà tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Chiều tối 5/4, ông Trần Quang Đông, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn trong quá trình đổ bê tông làm móng nhà khiến một người đàn ông tử vong.

Xe máy va chạm ô tô khiến 1 người tử vong ở Lâm Đồng
VOV.VN - Trưa ngày 4/4, trên tuyến đường Âu Cơ, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

