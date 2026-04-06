Làm rõ một người tử vong trong phòng trọ ở Đồng Tháp

Theo đó, vào khoảng 8h ngày 6/4, người thân của anh Nguyễn Phạm Nhựt Trường (sinh năm 1989, quê quán xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) điện thoại cho anh nhiều lần nhưng vẫn không liên hệ được nên nhờ người tới phòng trọ của anh Trường đang ở tại đường Đoàn Thị Nghiệp (phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp) thì thấy cửa phòng đóng kín nên nhờ người đến tìm kiếm.

Phòng trọ nơi phát hiện người đàn ông tử vong

Tại đây, người dân thấy cửa phòng trọ không khóa, khi vào kiểm tra phát hiện anh Trường nằm úp mặt xuống nền gạch và đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an phường Đạo Thạnh có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Được biết, anh Nguyễn Phạm Nhựt Trường là nhân viên của một công ty bán thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân tử vong do bệnh lý.