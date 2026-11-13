VOV.VN - Nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc là "cái nôi" thu hút nhân tài khoa học công nghệ. Việc phát triển những cái nôi ấy chính là "làm tổ cho đại bàng khoa học”.
VOV.VN - PGS.TS Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam vừa giành Giải nhất hạng mục giữa sự nghiệp tại Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026. Kết quả được công bố chiều 14/10, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (COSTI-90).
VOV.VN - Sáng nay (4/10), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa.
VOV.VN - Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang giúp Tuyên Quang từng bước chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, giám sát các nguồn gây ô nhiễm môi trường.