Làm tổ cho "đại bàng" khoa học

Nhà khoa học Việt Nam giành giải nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ năm 2026

VOV.VN - PGS.TS Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam vừa giành Giải nhất hạng mục giữa sự nghiệp tại Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026. Kết quả được công bố chiều 14/10, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (COSTI-90).