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Làm tổ cho "đại bàng" khoa học
Thứ Sáu, 09:00, 13/11/2026

Làm tổ cho "đại bàng" khoa học

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc là "cái nôi" thu hút nhân tài khoa học công nghệ. Việc phát triển những cái nôi ấy chính là "làm tổ cho đại bàng khoa học”.

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Phương Lan-Việt Anh/VOV2
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