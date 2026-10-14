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Nhà khoa học Việt Nam giành giải nhất Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ năm 2026

Thứ Tư, 19:33, 14/10/2026
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VOV.VN - PGS.TS Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam vừa giành Giải nhất hạng mục giữa sự nghiệp tại Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026. Kết quả được công bố chiều 14/10, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 90 Ủy ban ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (COSTI-90).

Năm nay, Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026 mang chủ đề “Trí tuệ nhân tạo vì hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”, tập trung vào các hướng nghiên cứu ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, y học cá thể hóa, phát triển thuốc, y tế số, ứng phó đại dịch và sức khỏe tâm thần.

nha khoa hoc viet nam gianh giai nhat giai thuong khoa hoc asean - hoa ky nam 2026 hinh anh 1
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Thị Thanh Hương của Việt Nam giành Giải nhất hạng mục giữa sự nghiệp tại Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho Nữ giới năm 2026

Ở hạng mục giữa sự nghiệp, giải vinh danh thuộc về Tiến sĩ Latifah Nurahmi, Indonesia. Trong hạng mục cấp cao, Tiến sĩ Joanne Ngeow của Singapore giành giải nhất, còn giải vinh danh thuộc về Tiến sĩ Wai Yie Leong, Malaysia.

Được thành lập năm 2014 trong khuôn khổ COSTI, giải thưởng nhằm tôn vinh thành tựu khoa học, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; đồng thời khuyến khích dìu dắt thế hệ nữ khoa học trẻ và tăng cường hợp tác nghiên cứu trong khu vực.

Đáng chú ý, một nửa số điểm xét giải dành cho vai trò dìu dắt phụ nữ trong STEM, cùng khả năng hợp tác và tạo tác động ở cấp khu vực, bên cạnh thành tích khoa học.

Kết quả năm nay tiếp tục ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học nữ ASEAN, trong đó có đại diện Việt Nam, đối với sự phát triển khoa học, công nghệ và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Tạ Lan/VOV1
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