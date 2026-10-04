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Lễ kết nghĩa đặc biệt tại buôn Ea Bŏng

Chủ Nhật, 09:06, 04/10/2026
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VOV.VN - Tối 3/10, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức kết nghĩa, hỗ trợ chăm lo đời sống và phát triển sản xuất giúp bà con buôn Ea Bŏng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ dân phố cũng tổ chức kết nghĩa, hỗ trợ 7 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn.

16 cơ quan, đơn vị tham gia kết nghĩa với buôn Ea Bŏng thuộc Tổ kết nghĩa số 4, do UBND phường Buôn Ma Thuột làm tổ trưởng. Các đơn vị phối hợp với chi bộ, ban tự quản buôn nắm bắt nhu cầu của bà con, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hằng năm, cùng giải quyết những khó khăn ở cơ sở.

Lễ kết nghĩa tại buôn Ea Bŏng được tổ chức với nghi thức kết nghĩa truyền thống do người có uy tín trong buôn thực hiện, cùng các tiết mục chiêng, múa xoang của đội văn nghệ. Đại diện buôn và các thành viên Tổ kết nghĩa số 4 cùng ký biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động.

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Lễ kết nghĩa tại buôn Ea Bŏng, phường Buôn Ma Thuột được tổ chức với nghi thức kết nghĩa truyền thống do người có uy tín trong buôn thực hiện

Bà H Chuyên Ênuôl, Trưởng buôn Ea Bŏng cho biết: “Kết nghĩa theo phong tục đồng bào là anh em rồi. Với hoạt động kết nghĩa này tôi kỳ vọng sau này tổ kết nghĩa là anh em của bà con đồng bào buôn Ea Bŏng, là sẽ hỗ trợ, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Làm sao bà con đồng bào của phường Buôn Ma Thuột sẽ phát triển, không có hộ nào nghèo, kinh tế vươn lên”.

Tại chương trình, các đơn vị trao 10 phần quà tặng những gia đình khó khăn trong buôn và trao phần hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng cho buôn Ea Bŏng.

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Các cơ quan, đơn vị tặng quà buôn kết nghĩa.

Cùng với buôn Ea Bŏng, 6 buôn khác trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột cũng được phân công kết nghĩa với 88 cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và doanh nghiệp.

Các bên phối hợp nắm bắt khó khăn của người dân, hướng đến hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo; chăm lo giáo dục, y tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

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Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo; chăm lo giáo dục, y tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc kết nghĩa không chỉ dừng lại ở một buổi lễ hay một nghi thức hay một bản ghi nhớ, mà quan trọng hơn là quá trình đồng hành, chia sẻ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, thường xuyên giữ mối liên hệ cũng như phối hợp tổ chức hoạt động thiết thực trong nhiều lĩnh vực phù hợp.

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H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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