English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lén vào vùng nước sâu bắt ốc, nam thanh niên tử vong tại công trường ở TP.HCM

Chủ Nhật, 16:17, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tiếp khiến mực nước tại khu vực suối Cái, TP.HCM dâng cao. Mới đây, một sự việc đau lòng xảy ra khi một nam thanh niên 17 tuổi tự ý đi vào khu vực nước sâu bắt ốc dẫn đến tử vong.

Trận mưa lớn diện rộng từ ngày 10-11/9 khiến nhiều khu vực vùng quanh suối Cái bị ngập sâu. Đáng chú ý, vào ngày 11/9, tại khu vực suối Cái (đoạn gần gói thầu số 4, phường Tân Hiệp, TP.HCM, trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khi một nam thanh niên tên P.M.T (17 tuổi), do tự ý đi vào vùng nước sâu nguy hiểm để bắt ốc nên đã bị đuối nước tử vong.

len vao vung nuoc sau bat oc, nam thanh nien tu vong tai cong truong o tp.hcm hinh anh 1
Khu vực suối Cái nước ngập sâu. (ảnh: VT)

Trước tình hình thời tiết mùa mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp cùng UBND các phường khẩn thiết đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn.

Tuyệt đối không di chuyển vào công trường, không đi qua hoặc đi vào khu vực thi công dự án nạo vét, gia cố Suối Cái. Người dân tuyệt đối không tắm rửa, câu cá, bắt ốc, chăn thả gia súc, gia cầm tại suối Cái và vùng phụ cận; đặc biệt cần quản lý chặt chẽ trẻ em.

Không cố tình lội qua hoặc di chuyển vào khu vực ngập lụt nguy hiểm khi dòng chảy xiết. Cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, đi vào khu vực thi công khi chưa được cho phép sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyến suối Cái chảy qua địa bàn các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Tân Khánh. Đây là "điểm nóng" thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

len vao vung nuoc sau bat oc, nam thanh nien tu vong tai cong truong o tp.hcm hinh anh 2
Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đang được triển khai, thi công nhưng chững lại do vướng mặt bằng.

Hiện dự án nạo vét, gia cố Suối Cái với tổng chiều dài 19km đang được tích cực triển khai, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện bị chậm lại do còn vướng mắc mặt bằng tại một số vị trí.

Để công trình sớm hoàn thành, giúp hàng ngàn hộ dân xung quanh ổn định cuộc sống và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công rất mong chính quyền các địa phương nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thu hồi và bàn giao mặt bằng còn lại.

suoi_cai_7.jpg

Nguy cơ ngập sâu nếu suối Cái không kịp thông dòng trước mùa mưa

VOV.VN - Ngày 9/4, lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã trực tiếp xuống địa bàn, vận động từng hộ dân bàn giao mặt bằng tại đoạn cuối nguồn dự án nạo vét, gia cố suối Cái, nơi đang đối mặt với nguy cơ ngập úng nghiêm trọng khi mùa mưa cận kề.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM
Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

VOV.VN - Lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khơi thông “nút thắt” mặt bằng tại dự án nạo vét, gia cố suối Cái. Việc đẩy nhanh tiến độ lúc này là nhiệm vụ cấp bách để loại bỏ hiểm họa thiên tai và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

Gỡ “nút thắt” mặt bằng "siêu dự án" chống ngập tại phường Tân Khánh, TP.HCM

VOV.VN - Lãnh đạo phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khơi thông “nút thắt” mặt bằng tại dự án nạo vét, gia cố suối Cái. Việc đẩy nhanh tiến độ lúc này là nhiệm vụ cấp bách để loại bỏ hiểm họa thiên tai và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Siêu dự án chống ngập ở TP.HCM "vướng" 61 hộ chưa bàn giao đất
Siêu dự án chống ngập ở TP.HCM "vướng" 61 hộ chưa bàn giao đất

VOV.VN - Dù khối lượng thi công ở nhiều gói thầu đã chạm mốc 98%, nhưng "siêu dự án" nạo vét, gia cố suối Cái, khu vực Bình Dương cũ, nay là TP.HCM, đang đứng trước nguy cơ lỗi hẹn. 61 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng là bài toán khó cho tiến độ.

Siêu dự án chống ngập ở TP.HCM "vướng" 61 hộ chưa bàn giao đất

Siêu dự án chống ngập ở TP.HCM "vướng" 61 hộ chưa bàn giao đất

VOV.VN - Dù khối lượng thi công ở nhiều gói thầu đã chạm mốc 98%, nhưng "siêu dự án" nạo vét, gia cố suối Cái, khu vực Bình Dương cũ, nay là TP.HCM, đang đứng trước nguy cơ lỗi hẹn. 61 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng là bài toán khó cho tiến độ.

Những nút thắt vô lý làm "nghẽn" dự án cứu ngập 6.000 tỷ đồng ở TP.HCM
Những nút thắt vô lý làm "nghẽn" dự án cứu ngập 6.000 tỷ đồng ở TP.HCM

VOV.VN - Một đại dự án 6.000 tỷ đồng mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng nghìn hộ dân tại TP.HCM đang rơi vào cảnh "tê liệt". Lý do, 4% mặt bằng rải rác chưa thể bàn giao vì những nút thắt hành chính và sự chây ỳ kéo dài.

Những nút thắt vô lý làm "nghẽn" dự án cứu ngập 6.000 tỷ đồng ở TP.HCM

Những nút thắt vô lý làm "nghẽn" dự án cứu ngập 6.000 tỷ đồng ở TP.HCM

VOV.VN - Một đại dự án 6.000 tỷ đồng mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng nghìn hộ dân tại TP.HCM đang rơi vào cảnh "tê liệt". Lý do, 4% mặt bằng rải rác chưa thể bàn giao vì những nút thắt hành chính và sự chây ỳ kéo dài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục