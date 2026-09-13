Lén vào vùng nước sâu bắt ốc, nam thanh niên tử vong tại công trường ở TP.HCM

Trận mưa lớn diện rộng từ ngày 10-11/9 khiến nhiều khu vực vùng quanh suối Cái bị ngập sâu. Đáng chú ý, vào ngày 11/9, tại khu vực suối Cái (đoạn gần gói thầu số 4, phường Tân Hiệp, TP.HCM, trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khi một nam thanh niên tên P.M.T (17 tuổi), do tự ý đi vào vùng nước sâu nguy hiểm để bắt ốc nên đã bị đuối nước tử vong.

Khu vực suối Cái nước ngập sâu. (ảnh: VT)

Trước tình hình thời tiết mùa mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phối hợp cùng UBND các phường khẩn thiết đề nghị người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn.

Tuyệt đối không di chuyển vào công trường, không đi qua hoặc đi vào khu vực thi công dự án nạo vét, gia cố Suối Cái. Người dân tuyệt đối không tắm rửa, câu cá, bắt ốc, chăn thả gia súc, gia cầm tại suối Cái và vùng phụ cận; đặc biệt cần quản lý chặt chẽ trẻ em.

Không cố tình lội qua hoặc di chuyển vào khu vực ngập lụt nguy hiểm khi dòng chảy xiết. Cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, đi vào khu vực thi công khi chưa được cho phép sẽ phải tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuyến suối Cái chảy qua địa bàn các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Tân Khánh. Đây là "điểm nóng" thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn.

Dự án nạo vét, gia cố suối Cái đang được triển khai, thi công nhưng chững lại do vướng mặt bằng.

Hiện dự án nạo vét, gia cố Suối Cái với tổng chiều dài 19km đang được tích cực triển khai, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện bị chậm lại do còn vướng mắc mặt bằng tại một số vị trí.

Để công trình sớm hoàn thành, giúp hàng ngàn hộ dân xung quanh ổn định cuộc sống và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản trong mùa mưa lũ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cùng đơn vị thi công rất mong chính quyền các địa phương nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thu hồi và bàn giao mặt bằng còn lại.