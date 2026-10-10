Long não cổ thụ - báu vật xanh của Buôn Ma Thuột đang chết dần

VOV.VN - Sáng 10/10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều trường học ở Đắk Lắk đồng loạt ra quân tuyên truyền, tư vấn chính sách Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên, Bảo hiểm Xã hội tự nguyện và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn toàn tỉnh.
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VOV.VN - Giữa những triền ruộng bậc thang mùa vàng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm vẫn được trao truyền qua các thế hệ.
VOV.VN - Giữa những triền ruộng bậc thang mùa vàng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm vẫn được trao truyền qua các thế hệ.
VOV.VN - Tối 7/10, hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt rất nhanh và dập tắt đám cháy, nhưng toàn bộ hàng hóa đã bị thiêu rụi.
VOV.VN - Tối 7/10, hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt rất nhanh và dập tắt đám cháy, nhưng toàn bộ hàng hóa đã bị thiêu rụi.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần thực hiện công tác cán bộ với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn; tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cấp xã; kịp thời sắp xếp, bố trí, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh cần thực hiện công tác cán bộ với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn; tập trung rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cấp xã; kịp thời sắp xếp, bố trí, sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.
VOV.VN - Sáng nay (30/9), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Điểm cầu chính gồm cử tri các xã Mậu A, Tân Hợp, Đông Cuông, Xuân Ái, đồng thời kết nối với 47 điểm cầu khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai.
VOV.VN - Sáng nay (30/9), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Điểm cầu chính gồm cử tri các xã Mậu A, Tân Hợp, Đông Cuông, Xuân Ái, đồng thời kết nối với 47 điểm cầu khu vực phía Nam tỉnh Lào Cai.