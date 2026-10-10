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Long não cổ thụ - báu vật xanh của Buôn Ma Thuột đang chết dần

Thứ Bảy, 22:38, 10/10/2026
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VOV.VN - Từng sừng sững trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk qua nhiều thập kỷ, cây long não cổ thụ nay khô cành, mục thân, khiến nỗ lực cứu giữ dấu ấn xanh của thành phố trở nên cấp thiết.

long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 1
Là những cây trồng đô thị lâu đời nhất ở Buôn Ma Thuột, cặp long não cổ thụ trong khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk từng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp xanh tươi, hùng vĩ. Tuy nhiên, di sản xanh đặc biệt này đang đứng trước nguy cơ biến mất khi một cây đã chết, bị chặt hạ từ năm 2018 và cây còn lại đang chết mòn.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 2
Trước năm 2014, cặp long não vẫn xanh tốt, tán lá sum suê, tạo nên cảnh quan nổi bật trong khuôn viên bảo tàng. Người dân và du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng hai cây cổ thụ từ cổng chính tại số 02 đường Y Ngông, nay thuộc phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (ảnh tư liệu).
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 3
Cây long não còn lại cũng không thoát khỏi quá trình suy tàn. Dù đã có nhiều nỗ lực chăm sóc, phục tráng, tình trạng của cây vẫn ngày càng đáng lo ngại. Hiện nay, toàn bộ tán phía Tây đã khô cành, rụng lá, không còn vẻ xanh tươi như trước.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 4
Cuộc đời của những cây long não này gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Buôn Ma Thuột – thủ phủ cà phê Tây Nguyên. Qua nhiều thập kỷ, cặp cây không chỉ tạo bóng mát mà còn trở thành một phần ký ức đô thị, gắn bó với cảnh quan và đời sống của người dân địa phương.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 5
Trên cây long não còn lại, ít nhất 6 cành lớn đã khô kiệt. Những cành phía Đông vẫn còn màu xanh nhưng lá mọc thưa thớt, cho thấy sức sống của cây đã suy giảm nghiêm trọng.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 6
Các công nhân chăm sóc cây xanh đang nỗ lực cứu cây bằng cách loại bỏ thực vật ký sinh và phụ sinh bám trên thân, cành. Đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế các yếu tố gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây cổ thụ.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 7
Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn rất mong manh khi tình trạng tổn thương đã xuất hiện ở phần gốc. Khoảng một nửa gốc cây bị khô, tróc vỏ, để lộ những vùng gỗ bị hư hại theo thời gian.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 8
Không chỉ khô héo bên ngoài, nhiều phần gỗ bên trong thân cây đã bị ải mục. Các khe nứt trên thân và cành còn xuất hiện dấu vết mối ăn sâu, khiến tình trạng suy yếu càng thêm nghiêm trọng.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 9
Nếu các nỗ lực cứu chữa không mang lại kết quả, cặp long não lịch sử của Buôn Ma Thuột có thể chỉ còn được lưu giữ qua những hình ảnh tư liệu và các phần di sản được bảo quản trong nhà kính của Bảo tàng Đắk Lắk. Nguy cơ ấy đặt ra nỗi tiếc nuối về sự mất đi của một di sản xanh gắn bó với lịch sử phát triển của thành phố.
long nao co thu - bau vat xanh cua buon ma thuot dang chet dan hinh anh 10
Những dấu hiệu này cho thấy cây đang đối mặt với nguy cơ mất khả năng phục hồi. Việc chăm sóc, loại bỏ thực vật bám trên cành có thể giúp hạn chế một số tác động bất lợi, nhưng khó đảo ngược tình trạng tổn thương nghiêm trọng nếu phần thân và gốc tiếp tục mục ruỗng.
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Hàng nghìn sinh viên ở Đắk Lắk được phổ cập số liên quan bảo hiểm

VOV.VN - Sáng 10/10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với nhiều trường học ở Đắk Lắk đồng loạt ra quân tuyên truyền, tư vấn chính sách Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên, Bảo hiểm Xã hội tự nguyện và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn toàn tỉnh.

Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên
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