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Lũ cát đỏ lại tràn xuống trục đường cửa ngõ Mũi Né, lần thứ 2 trong 6 ngày

Thứ Ba, 16:15, 29/09/2026
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Lũ cát đỏ lại tràn xuống đường Nguyễn Thông rạng sáng 29/9 do mưa lớn. Đây là lần thứ 2 cát tràn ra đường ngay cửa ngõ ra vào Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Điểm lũ cát tràn xuống đường cũng chính là vị trí trước số nhà 300 Nguyễn Thông, một trong những cửa ngõ chính dẫn vào Khu du lịch Mũi Né, thuộc phường Phú Thủy, Lâm Đồng.

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Cát đỏ tràn ra đường Nguyễn Thông khi mưa lớn rạng sáng nay. ẢNH: D.T

Lớp cát đỏ phủ dày mặt đường, kéo dài hàng trăm mét, khiến phương tiện của người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, dòng nước mưa (đêm 28, rạng sáng 29/9) chảy từ khu vực lề đường Võ Nguyên Giáp, hình thành một rãnh sâu, rộng khoảng 5m, từ sườn đồi rồi cuốn theo lượng cát đỏ tràn xuống mặt đường Nguyễn Thông.

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Tình trạng cát đỏ tràn ra đường Nguyễn Thông nhìn từ trên cao. ẢNH: D.T

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công an phường Phú Thủy cùng các lực lượng đã có mặt để đặt cảnh báo, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân qua khu vực nguy hiểm.

Đến sáng 29/9, xe múc được huy động để cào dọn lớp cát đỏ vào lề đường, từng bước khôi phục mặt đường và bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn.

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Tình trạng cát đỏ tràn ra đường Nguyễn Thông diễn ra lần thứ 2 chỉ trong ít ngày, nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn triệt để. ẢNH: D.T

Đây là tuyến đường dẫn từ đường Nguyễn Thông vào các resort ven biển (phường Phú Hài cũ). Tại vị trí sạt lở, phần mái taluy bị đổ sập. Phần sạt lở ăn sâu vào gần 1/2 mặt đường.

Lãnh đạo phường Phú Thủy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tiết giao thông, khắc phục sự cố sạt cát.

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Lũ cát đỏ làm sạt lở đường Nguyễn Thông. ẢNH: D.T

Đây không phải lần đầu tiên lũ cát đỏ tràn xuống đường Nguyễn Thông. Gần đây nhất vào chiều 23/9, tình trạng này đã xảy ra. Trước đó vào tháng 9/2024, vị trí này nhiều lần xuất hiện tình trạng tràn cát đỏ ra đường khi mưa lớn.

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Địa phương đang cố gắng khắc phục. ẢNH: D.T

Địa phương đã đặt cống thoát nước và thi công các hạng mục nhằm xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, đến nay, dòng nước kèm cát đỏ tiếp tục tái diễn khi có mưa lớn nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn tình trạng trên.

Theo Quế Hà/Thanh niên
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