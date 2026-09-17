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Lũ sông Hoàng Long, sông Đáy ở Ninh Bình vượt báo động 3, nguy cơ ngập nhiều nơi

Thứ Năm, 16:18, 17/09/2026
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VOV.VN - Mực nước sông Hoàng Long và sông Đáy tại Ninh Bình tiếp tục ở mức cao, nhiều vị trí vượt báo động 3. Trong 12-24 giờ tới, lũ tiếp tục lên chậm, có nơi dự báo cao hơn báo động 3 tới 1m, nguy cơ ngập vùng trũng thấp, ven sông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình, trong 12 giờ qua, mực nước sông Hoàng Long biến đổi chậm, trong khi sông Đáy tiếp tục lên. Lúc 7h ngày 17/9, trên sông Hoàng Long, mực nước tại trạm Bến Đế ở mức 4,40m, cao hơn báo động 3 là 0,40m. Tại trạm Gián Khẩu, mực nước ở mức 3,65m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05m. Trên sông Đáy, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,48m, cao hơn báo động 3 là 0,48m; tại trạm Ninh Bình đạt 3,20m, cao hơn báo động 2 là 0,20m.

lu song hoang long, song Day o ninh binh vuot bao dong 3, nguy co ngap nhieu noi hinh anh 1
Nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ở Gia Viễn, Ninh Bình bị ngập.

Trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Hoàng Long được dự báo lên chậm. Tại Bến Đế, mực nước tiếp tục ở trên báo động 3; tại Gián Khẩu có khả năng lên trên báo động 3. Trên sông Đáy, mực nước tiếp tục lên, tại Phủ Lý ở mức trên báo động 3 và tại Ninh Bình ở mức xấp xỉ báo động 3.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Hoàng Long biến đổi chậm. Tại Bến Đế và Gián Khẩu đều có khả năng duy trì trên báo động 3. Sông Đáy lên chậm, mực nước tại Phủ Lý khả năng vẫn trên báo động 3, còn tại Ninh Bình có khả năng vượt báo động 3.

Theo dự báo chi tiết, đến 7h ngày 18/9, mực nước tại Bến Đế có thể đạt 4,75m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,75m; Gián Khẩu khoảng 4,10m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,40m. Tại sông Đáy, mực nước Phủ Lý có thể lên 5m, cao hơn báo động 3 khoảng 1m; tại Ninh Bình khoảng 3,65m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,15m.

lu song hoang long, song Day o ninh binh vuot bao dong 3, nguy co ngap nhieu noi hinh anh 2
Lũ ở mức rất cao có thể gây sạt lở, ngập lụt vùng ven sông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình cảnh báo, mực nước các sông ở mức rất cao, gây ngập lụt tại nhiều khu vực trũng thấp, vùng ven sông, bãi bồi và khu vực cửa sông ven biển. Các khu vực có nguy cơ ngập trên lưu vực sông Hoàng Long gồm các xã Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn...

Trên lưu vực sông Đáy, nguy cơ ngập được cảnh báo tại các phường Tam Chúc, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn và các xã Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, cùng một số khu vực thuộc phường Hoa Lư, Yên Đồng, phường Đông Hoa Lư...

Lũ ở mức rất cao có thể gây sạt lở, ngập lụt vùng ven sông, bãi nổi giữa sông và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê, kè tại vị trí xung yếu, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đời sống người dân. Lũ cũng có thể gây nguy hiểm đối với giao thông đường thủy, đe dọa an toàn tính mạng con người.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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