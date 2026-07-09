Mở rộng đường Láng: Hết lo muộn học, muộn làm, trễ chuyến

Hà Nội mở rộng đường Láng để giảm ùn tắc: "Thất bại đã được dự báo trước"

VOV.VN - Theo chuyên gia, nếu đầu tư số tiền lớn đến gần 21.000 tỷ chỉ để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thì sẽ đối mặt với thất bại.