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Mở rộng đường Láng: Hết lo muộn học, muộn làm, trễ chuyến
Thứ Năm, 09:22, 09/07/2026

Mở rộng đường Láng: Hết lo muộn học, muộn làm, trễ chuyến

VOV.VN - Là "nút thắt cổ chai" cuối cùng trên toàn tuyến Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng) đang bộc lộ rõ những hạn chế về năng lực hạ tầng khi lưu lượng thực tế liên tục vượt xa khả năng đáp ứng.

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Nguyễn Yên-Huy Vinh/VOV Giao Thông
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