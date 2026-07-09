Mở rộng đường Láng: Hết lo muộn học, muộn làm, trễ chuyến

VOV.VN - Là "nút thắt cổ chai" cuối cùng trên toàn tuyến Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đi trùng với đường Láng) đang bộc lộ rõ những hạn chế về năng lực hạ tầng khi lưu lượng thực tế liên tục vượt xa khả năng đáp ứng.
VOV.VN - Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội phương án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.377 tỷ đồng.
VOV.VN - Theo chuyên gia, nếu đầu tư số tiền lớn đến gần 21.000 tỷ chỉ để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thì sẽ đối mặt với thất bại.
Các chuyên gia cho rằng, việc mở rộng đường Láng để giảm ùn tắc giao thông chỉ là giải pháp tình thế, cần có giải pháp giao thông đồng bộ…