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Một công nhân nhà máy bị trấu đè dẫn đến tử vong

Chủ Nhật, 17:19, 11/10/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra tối 10/10 tại một nhà máy xay xát lương thực ở Đồng Tháp, khiến một công nhân bị khối trấu đổ sập vùi lấp, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.


Hôm nay 11/10, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, làm rõ một vụ tai nạn lao động tại nhà máy chuyên, sấy - xay xát - kinh doanh lương thực S. Tr., (xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp) dẫn đến một người tử vong.

mot cong nhan nha may bi trau de dan den tu vong hinh anh 1
Doanh nghiệp sấy, xay xát và kinh doanh lương thực S. Tr..

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 21h ngày 10/10, tại khu vực kho trấu của Công ty TNHH kinh doanh lương thực S.Tr,  ông Nguyễn Văn S., (sinh 1983, đăng ký thường trú ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) là công nhân đang thao tác hút trấu từ kho để đưa ra băng truyền chuyển xuống ghe.

Trong quá trình thực hiện, có sử dụng một thanh kim loại dài khoảng 3m, để chọt vào đóng trấu cho trấu chảy vào miệng phiễu máy hút thì bất ngờ cột trấu trên cao đổ sập che lấp người anh S.  Khi phát hiện vụ việc, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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