Một góc phố, một sạp báo, một đời người

VOV.VN - Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.
VOV.VN - Người dân, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm ảnh "Sài Gòn xưa và nay" ngay tại ga Metro Bến Thành (tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên). Sự kiện đặc biệt này tái hiện lịch sử phát triển của TP.HCM từ thế kỷ XIX đến nay, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.
VOV.VN - Ngày 25/4, tại TP.HCM, tập 22 của bộ sách “Ký ức người lính” viết riêng về lực lượng Biệt động Sài Gòn, do Ban Chỉ đạo Công trình sách “Ký ức người lính” phối hợp CLB Truyền thống Kháng chiến Khối Vũ trang Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định và Bảo tàng Biệt động Sài Gòn thực hiện, ra mắt công chúng.