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Một góc phố, một sạp báo, một đời người
Thứ Tư, 09:50, 15/07/2026

Một góc phố, một sạp báo, một đời người

VOV.VN - Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.

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Huy Phong - Trọng Nhân/VOV Giao thông
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