Một người dân hiến 3.590 m² đất xây nhà văn hóa

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng

Hơn một năm qua, phong trào hiến đất làm đường và xây dựng các công trình hạ tầng công cộng tại tỉnh Thanh Hóa tiếp tục lan tỏa. Đằng sau những kết quả ấy là sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.

Anh Quang hiến 3.590 m² đất xây nhà văn hóa thôn Minh Quang, xã Thường Xuân.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, anh Lê Văn Quang thấu hiểu những nhọc nhằn của người nông dân. Bằng tinh thần cần cù lao động và ý chí vươn lên, từ một người thợ xây có hoàn cảnh khó khăn, anh từng bước gây dựng cuộc sống khá giả, có nhà cửa khang trang và những mảnh đất trồng cây rộng rãi. Với anh, thành quả kinh tế không chỉ là kết quả của quá trình lao động mà còn tạo điều kiện để bản thân đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Hưởng ứng chủ trương sáp nhập thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn Quang Minh, xã Thường Xuân, đứng trước khó khăn do thiếu quỹ đất xây dựng nhà văn hóa. Trước thực tế đó, anh Quang cùng vợ đã quyết định hiến đất để địa phương có mặt bằng xây dựng công trình phục vụ người dân.

Sau nhiều năm lao động, chắt chiu và tích cóp, gia đình anh đã có được tài sản đáng kể. Tuy nhiên, khi biết thôn cần đất xây nhà văn hóa, vợ chồng anh tự nguyện hiến 3.590 m² đất, trị giá khoảng 700 triệu đồng, chưa kể giá trị vườn cây đang sinh trưởng trên đất.

Việc làm của gia đình anh Quang mở ra cơ hội xây dựng không gian sinh hoạt chung rộng rãi hơn cho người dân. Khi công trình được triển khai, bà con sẽ có thêm địa điểm hội họp, tổ chức các hoạt động cộng đồng, qua đó góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Niềm vui của người dân thôn Quang Minh

Nhắc lại quá trình tìm quỹ đất xây dựng nhà văn hóa mới, chị Hà Thị Minh, trưởng thôn Quang Minh, cho biết nhà văn hóa hiện tại có diện tích hạn chế, không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Sau khi sáp nhập thôn, địa bàn hiện có gần 1.500 nhân khẩu. Mỗi khi tổ chức các cuộc họp đông người, ban quản lý thôn phải dựng rạp ngoài sân nhưng vẫn không đủ chỗ ngồi.

Nhà văn hóa thôn Quang Minh, xã Thường Xuân, Thanh Hóa

Theo chị Minh, những hôm thời tiết oi bức, người dân ngồi ngoài sân rất nóng, trong khi hệ thống quạt chỉ đáp ứng được khu vực bên trong nhà. Hệ thống loa đài tại nhà văn hóa cũng đã xuống cấp, khiến những người ngồi xa khó nghe rõ nội dung cuộc họp.

Trước tình hình đó, trong đợt vận động nhân dân hiến đất làm đường và xây dựng nhà văn hóa, ban quản lý thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Thôn cũng khảo sát nhiều địa điểm để tìm vị trí phù hợp, nhưng có nơi nền đất quá cao, nơi lại trũng thấp, một số vị trí gặp khó khăn trong việc kéo đường điện sinh hoạt.

Nhà văn hóa thôn Quang Minh, xã Thường Xuân trật trội và xuống cấp

Trong quá trình tìm địa điểm, anh Lê Văn Quang, dù sinh sống tại thôn Quyết Thắng nhưng có đất ở thôn Quang Minh, đã chủ động ngỏ ý hiến đất. Ban đầu, khi đi khảo sát, ban quản lý thôn còn băn khoăn vì vị trí đất hơi xa, diện tích cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng hình thể khu đất chưa vuông vắn.

Hiểu những băn khoăn đó, anh Quang tiếp tục vận động hai hộ gia đình liền kề chuyển nhượng đất để anh mua thêm, bảo đảm diện tích theo yêu cầu. Sau đó, lãnh đạo xã trực tiếp khảo sát địa hình, thăm dò địa chất và xác định khu đất đáp ứng các tiêu chuẩn xây dựng nhà văn hóa.

Bà Hà Thị Minh, trưởng thôn Quang Minh, xã Thường Xuân, Thanh Hóa.

Chị Minh cho biết bản thân rất vui mừng khi thôn tìm được địa điểm phù hợp, đồng thời cảm phục sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của anh Quang. Không chỉ giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về quỹ đất, anh còn sẵn sàng tìm cách hoàn thiện diện tích để công trình có điều kiện triển khai.

Niềm vui ấy cũng được người dân trong thôn chia sẻ. Chị Hiền, một người dân thôn Quang Minh, cho biết chị và bà con lối xóm rất phấn khởi khi biết đã lựa chọn được khu đất xây dựng nhà văn hóa mới. Chị bày tỏ sự cảm ơn đối với nghĩa cử của anh Quang và khẳng định người dân sẽ đồng hành, ủng hộ khi công trình được khởi công.

Cụ Hà Văn Mây, thôn Quang Minh cho biết, việc có được khu đất mới để xây dựng nhà văn hóa là mong mỏi lâu nay của người dân, nhất là những người cao tuổi thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Ngồi trò chuyện tại nhà văn hóa, cụ Hà Văn Mây cho biết không gian sinh hoạt ở đây đã chật chội, xuống cấp từ lâu, nay càng quá tải sau khi sáp nhập các thôn. Những buổi họp dân có lúc lên tới gần 300 người, nhiều người phải ngồi tràn ra đường, gây khó khăn cho việc theo dõi nội dung phổ biến.

Theo cụ Mây, việc có được khu đất mới để xây dựng nhà văn hóa là mong mỏi lâu nay của người dân, nhất là những người cao tuổi thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Mong muốn được cống hiến một phần nhỏ bé cho xã hội

Khu đất anh Quang tự nguyện hiến tặng có diện tích rộng, nằm ở vị trí cao ráo, gần trung tâm thôn. Chia sẻ về quyết định của mình, anh Quang cho biết tổng diện tích đất hiến tặng là hơn 3.600 m², gồm đất trồng cây lâu năm và đất ở mà anh tích cóp, mua dần trong khoảng 3 năm qua. Theo giá thị trường hiện tại, khu đất có giá trị gần 700 triệu đồng.

Bà Lê Thị Liên, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xã Thường Xuân, Thanh Hóa.

Trên mảnh đất này, gia đình anh đang trồng cau, chanh tứ quý, chuối và keo. Những cây chanh đang đơm hoa, kết trái; chuối đã cho thu hoạch, còn keo mới trồng khoảng 2 năm và dự kiến 5 năm nữa mới đến kỳ thu hoạch.

Khi quyết định hiến đất để xây dựng công trình chung, anh hiểu rằng những vườn cây đang sinh trưởng sẽ phải nhường chỗ cho nhà văn hóa. Dù tài sản được tích cóp qua nhiều năm lao động, anh vẫn quyết định dành khu đất cho cộng đồng.

Nói về động lực đưa ra quyết định này, anh Quang chia sẻ, hai vợ chồng đều xuất phát từ nghề nông, những ngày đầu lập nghiệp, kinh tế gia đình rất khó khăn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống hiện nay đã ổn định và khá giả hơn. Vì vậy, anh mong muốn làm một việc thiết thực để bày tỏ lòng biết ơn cuộc đời, đồng thời đóng góp một phần nhỏ bé cho xã hội.

Anh cũng cho rằng, tài sản để lại cho con cái chỉ có giới hạn; điều quan trọng hơn là ý chí và đạo đức. Nếu không biết trân trọng, sử dụng đúng đắn thì dù được thừa hưởng nhiều của cải, các con cũng khó phát huy giá trị của tài sản ấy.

Khi bày tỏ tâm nguyện hiến đất với gia đình, anh Quang nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của vợ cùng các con. Sự sẻ chia từ những người thân càng giúp anh vững tin với quyết định dành một phần tài sản của gia đình cho công việc chung.

Bà Lê Thị Liên, Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc xã Thường Xuân, đánh giá anh Lê Văn Quang là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất xây dựng quê hương. Theo bà Liên, từ những việc làm cụ thể như vậy, chính quyền và các đoàn thể địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước.

Việc tự nguyện hiến đất của gia đình anh Quang không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn Quang Minh mà còn cho thấy sự chung sức của người dân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng quê hương.