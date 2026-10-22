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Phát hiện tàu cá chìm ở gần mỏ Sư Tử Trắng

Thứ Năm, 16:33, 22/10/2026
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VOV.VN - Liên quan vụ việc tàu cá BTh 80712 TS chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá bị thủng đáy, trong tàu không có người.

Ngày 22/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiều khả năng đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố chìm tàu cá

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Hiện trường tàu cá bị chìm. Ảnh cắt từ clip

Hiện nay, ngoài hiện trường Tàu Hải quân 724 (Hải đoàn 128) đang tham gia tìm kiếm các lao động trên tàu cá bị chìm. Cùng với đó, Tàu SAR 272 (Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3) cũng đã đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn các lao động.

Theo thông tin từ phía gia đình chủ tàu cá bị nạn, lúc xuất bến tàu cá có chở theo 1 thúng chai.

Clip hiện trường tàu cá bị chìm. Clip: NDCC Trước đó, lúc 2h ngày 19/10, tàu cá BTh 80712 TS, xuất bến đi <a href="https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-tau-ca-co-dau-hieu-vi-pham-quy-dinh-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-post1313490.vov" target="_blank">khai thác hải sản </a>trên biển. Đến khoảng 15h00 ngày 21/10, lực lượng biên phòng nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách Nam Đông Nam Vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý, cách giàn Sư Tử Trắng khoảng 1 hải lý.
Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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