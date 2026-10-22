Phát hiện tàu cá chìm ở gần mỏ Sư Tử Trắng
VOV.VN - Liên quan vụ việc tàu cá BTh 80712 TS chìm tại khu vực biển gần mỏ Sư Tử Trắng, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá bị thủng đáy, trong tàu không có người.
Ngày 22/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhiều khả năng đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố chìm tàu cá.
Hiện nay, ngoài hiện trường Tàu Hải quân 724 (Hải đoàn 128) đang tham gia tìm kiếm các lao động trên tàu cá bị chìm. Cùng với đó, Tàu SAR 272 (Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3) cũng đã đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn các lao động.
Theo thông tin từ phía gia đình chủ tàu cá bị nạn, lúc xuất bến tàu cá có chở theo 1 thúng chai.