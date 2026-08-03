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Mưa dông kéo dài ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, có nơi mưa trên 100mm

Thứ Hai, 10:28, 03/08/2026
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VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong ngày và đêm 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to trên 100mm. Đợt mưa còn có khả năng kéo dài nhiều ngày, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2/8 và sáng sớm 3/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

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Mưa dông kéo dài ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 2/8 đến 8h ngày 3/8 tại nhiều nơi vượt ngưỡng 90mm. Trong đó, trạm Liễu Đô (Lào Cai) ghi nhận 137mm, Xuân Giang 1 (Tuyên Quang) 114,6mm và Háng Lìa 1 (Điện Biên) 90,2mm.

Dự báo trong ngày và đêm 3/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa với cường suất rất lớn, trên 100mm trong vòng 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị, khu dân cư và các vùng trũng thấp. Đáng lưu ý, đợt mưa dông và mưa lớn cục bộ này có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà, hư hỏng các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng tại các vùng thấp trũng. Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

PV/VOV.VN
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