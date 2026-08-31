Nam thanh niên kể phút kinh hoàng khi ô tô chở 33 người lật nghiêng trong đêm

Đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, anh Phạm Ngọc Quốc Lên (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết ám ảnh về thời khắc xe khách giường nằm chở 33 người gặp nạn trong đêm. Anh Lên cho biết, ngày 30/8, anh cùng nhiều hành khách lên xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát từ TPHCM về Gia Lai nghỉ lễ. Hành trình diễn ra bình thường cho đến khoảng 3h sáng 31/8, khi chiếc xe gặp nạn.

Anh Phạm Ngọc Quốc Lên kể lại khoảnh khắc chiếc xe khách rung lắc rồi bất ngờ lật nghiêng bên đường.

Theo anh Lên, mỗi lần đi xe khách, anh thường ngủ suốt hành trình và chỉ tỉnh dậy khi gần đến nhà. Tuy nhiên, không hiểu vì sao lần này anh lại thức giấc ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn. “Lúc đó tôi đang xem điện thoại thì thấy xe rung lắc mấy nhịp. Nghi có điều chẳng lành, theo phản xạ, tôi vội bỏ điện thoại xuống rồi nắm chặt lan can giường tầng trên. Ngay sau đó, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng”, anh Lên kể.

Dù đã cố bám chặt lan can, anh Lên vẫn bị hất xuống sàn xe. Đầu anh va vào giường, bị thương. Sau cú va chạm, anh choáng váng, mất phương hướng trong khoảng 2 phút.

“Lúc đó tôi choáng quá, không biết gì. Một lúc sau, một hành khách bị thương ở chân đẩy tôi dậy, tôi mới tỉnh hẳn. Tay chân tôi bị xây xát nhẹ, phía sau đầu bị đau và có chỗ sưng. Sự việc diễn ra trong tích tắc. Hành khách đang ngủ say bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động mạnh. Trong không gian chật hẹp, lại không có ánh sáng, nhiều người hoảng loạn, la hét”, anh Lên nhớ lại.

Phần kính trước bị vỡ nát.

Theo bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, khoảng 3h40 ngày 31/8, bệnh viện nhận được thông tin về vụ tai nạn nên đã điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân về cấp cứu.

Hiện có 4 nạn nhân tử vong, có 1 người tử vong tại hiện trường, 3 người tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong 20 nạn nhân được cấp cứu và chăm sóc sức khoẻ, tới nay đã có 16 người được ra viện, 4 người khác được chăm sóc, điều trị.

Vị trí chiếc xe gặp nạn đường cong, trơn trượt nên rất dễ gặp nạn.

Trong sáng 31/8, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo phường Hội Phú đã đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Như đã đưa tin, khoảng 3h10 ngày 31/8, xe khách giường nằm biển kiểm soát 50E-449.XX, chở 33 người, do tài xế Nguyễn Cảnh H.L. (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên tuyến tránh TP Pleiku (cũ), theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa. Khi đến Km10+600, đoạn qua thôn Hàm Rồng, phường Hội Phú, xe bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề đường bên phải.