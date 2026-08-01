English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An gấp rút sửa trường lớp trước năm học mới, nhiều nơi vẫn ngổn ngang

Thứ Bảy, 11:06, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi nhiều địa phương ở Nghệ An đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2026-2027, một số điểm trường vùng sâu, vùng xa bị sạt lở, hư hỏng sau thiên tai vẫn chưa được bố trí kinh phí sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền lo lắng.

 

Nhiều địa phương chủ động sửa trường lớp

Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học 2026-2027, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Bên cạnh những địa phương đã chủ động bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh, vẫn còn nhiều điểm trường miền núi bị hư hỏng do thiên tai chưa được sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

nghe an gap rut sua truong lop truoc nam hoc moi, nhieu noi van ngon ngang hinh anh 1
Thầy giáo Kha Văn Thông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nga My, tỉnh Nghệ An

Tại xã Nga My, địa phương đã chủ động cải tạo, chuyển đổi công năng một dãy nhà thành khu nội trú gồm 5 phòng, đáp ứng chỗ ở và sinh hoạt cho 130 học sinh tiểu học. Công trình không chỉ giúp học sinh vùng xa có nơi ăn ở ổn định mà còn chấm dứt tình trạng phải thuê nhà hoặc dựng nhà tạm như những năm học trước.

Theo thầy giáo Kha Văn Thông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nga My, việc đầu tư khu nội trú mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và nhà trường.

"Nhà trường xác định, thứ nhất là về độ an toàn học sinh, thứ hai là nâng cao chất lượng giáo dục, thứ ba là để cho giáo viên có thời gian gần gũi và chăm sóc các em nhiều hơn", thầy Thông cho biết.

Cùng với Nga My, xã Môn Sơn cũng tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa. Đến nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành, trong đó có điểm trường bản Búng.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết địa phương ưu tiên sửa chữa các trường bị hư hỏng nặng sau nhiều đợt bão lũ.

nghe an gap rut sua truong lop truoc nam hoc moi, nhieu noi van ngon ngang hinh anh 2
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An

"Ở đây có mấy trận bão lũ, thiệt hại về trường lớp là tương đối lớn. Chủ trương của xã là tập trung xây dựng, sửa chữa lại các điểm trường bị thiệt hại trong bảy cơn bão vừa qua, mà đặc biệt là tập trung cho các trường vùng sâu, vùng xa. Ví dụ như điểm trường trong bản Búng, đến nay xã đã sửa chữa xong", ông Hùng nói.

Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng có điều kiện chủ động khắc phục hậu quả thiên tai. Tại xã Tam Thái, nhiều hạng mục trường học bị sạt lở sau trận lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khiến nhà trường và chính quyền địa phương đứng trước nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Điểm trường sạt lở vẫn chờ nguồn vốn

Sau trận lũ năm 2025, khu vực taluy tại Trường Mầm non Tam Hợp bị sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi bờ vách và khoét sâu sát các phòng học. Sau gần 10 tháng, công trình vẫn chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi năm học mới cận kề.

Chia sẻ về nỗi lo trước thềm năm học mới khi cơ sở vật chất chưa được bảo đảm, cô giáo Viêng Thị Dịu, Trường Mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái, cho biết: "Nếu mà đứng dạy trong cái lớp như thế thì tôi thật sự rất là sợ, rất là sợ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là tính mạng của các trẻ nhỏ".

nghe an gap rut sua truong lop truoc nam hoc moi, nhieu noi van ngon ngang hinh anh 3
Những vị trí hư hỏng do thiên tai tại trường Mầm non Tam Hợp, xã Tam Thái

Theo chính quyền địa phương, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai sửa chữa công trình.

Ông Lương Phi Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thái, trăn trở: "Chúng tôi cũng đang chờ nguồn, Ủy ban nhân dân xã Tam Thái đã có Tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở có liên quan, nhưng đến thời điểm này nguồn vốn cũng chưa đến. Chuẩn bị bước vào năm học 2026-2027 là cực kỳ khó khăn cho cấp ủy, chính quyền địa phương".

nghe an gap rut sua truong lop truoc nam hoc moi, nhieu noi van ngon ngang hinh anh 4
Dãy nhà đã được cải tạo, chuyển đổi công năng thành khu nội trú gồm 5 phòng, tại xã Nga My

Sau mùa mưa năm 2025, nhiều điểm trường tại khu vực miền núi, vùng cao và biên giới Nghệ An bị hư hỏng do thiên tai. Vì vậy, cùng với việc đầu tư xây dựng trường lớp mới, việc khẩn trương sửa chữa, gia cố các công trình bị xuống cấp là yêu cầu cấp bách trước thềm năm học 2026-2027. Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, khi các xã miền núi Nghệ An vẫn thường xuyên đối mặt với lũ quét, sạt lở và mưa lớn kéo dài, việc bảo đảm an toàn trường học cần được triển khai khẩn trương, quyết liệt hơn để mỗi điểm trường thực sự là nơi an toàn cho giáo viên và học sinh.

toan-canh-2_0.jpg

Hoàn thiện trường học vùng biên, sẵn sàng đón năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, tiếng máy thi công trên các công trường vùng biên Sơn La sẽ nhường chỗ cho tiếng trống khai trường rộn rã. Sau nhiều tháng xây dựng khẩn trương, 13 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Trần Sỹ Đức-CTV Nguyễn Nam/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới
Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

Quảng Trị “chạy nước rút” sớm hoàn thành trường học biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027, tỉnh Quảng Trị đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị năm học mới
Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để học sinh bước vào năm học mới.

Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị năm học mới

Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị năm học mới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ giáo viên và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để học sinh bước vào năm học mới.

Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới
Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026 - 2027, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh có trường học mới trước ngày khai giảng.

Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành 4 điểm trường biên giới trước năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào năm học mới 2026 - 2027, trên các công trường xây dựng 4 điểm trường khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm cán bộ, kỹ sư và công nhân đang tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục cuối cùng, bảo đảm học sinh có trường học mới trước ngày khai giảng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục