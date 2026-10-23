Người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng: Giám đốc Viện Nhi Trung ương giải đáp hiểu lầm

Theo GS.TS Trần Minh Điển, việc hiến mô, ghép mô, tạng vừa mở ra cơ hội cứu sống người bệnh, vừa gắn liền với quyền trẻ em và đạo đức y học.

Để hiểu đúng tinh thần của dự thảo Luật, dư luận cần phân biệt rõ hai trường hợp hoàn toàn khác nhau: hiến mô tái sinh khi còn sống và hiến mô, tạng sau khi đã chết não (hoặc chết tuần hoàn).

Khi trẻ đang sống: Chỉ hiến "mô tái sinh", tuyệt đối không lấy nội tạng

Theo dự thảo Luật, mô tái sinh là những loại mô mà sau khi lấy ra, cơ thể vẫn có khả năng tự sản sinh và phục hồi lại bình thường. Ví dụ điển hình là tế bào gốc tạo máu lấy từ tủy xương hoặc máu ngoại vi.

GS.TS Trần Minh Điển cho biết, thực tế điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương có nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo như bạch cầu (ung thư máu), suy tủy xương, tan máu bẩm sinh (Thalassemia) thể nặng hoặc suy giảm miễn dịch bẩm sinh cần ghép tế bào gốc.

Trong nhiều gia đình, khi không có người lớn phù hợp, người em ruột dưới 18 tuổi lại là người duy nhất có chỉ số tương thích tốt nhất để cứu anh, chị mình.

"Việc cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh trong một số trường hợp đặc biệt để cứu người thân là đề xuất có cơ sở khoa học, nhân văn và phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)", GS.TS Trần Minh Điển nhận định.

Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đặc biệt nhấn mạnh: Cho phép hiến mô tái sinh hoàn toàn không đồng nghĩa với việc được phép lấy thận, gan hay các cơ quan lành của trẻ đang sống để ghép cho người khác.

Dự thảo Luật kiểm soát rất chặt chẽ quy định này thông qua giới hạn độ tuổi, phạm vi người thân được nhận, sự đồng ý của trẻ và người giám hộ, đồng thời bắt buộc phải có tư vấn tâm lý độc lập để đảm bảo trẻ hoàn toàn tự nguyện, không bị gia đình gây áp lực.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho trẻ sau ca ghép gan (Ảnh: BVCC)

Chỉ lấy tạng khi trẻ đã qua đời (chết não hoặc chết tuần hoàn)

Đối với các bộ phận cơ thể không thể tự tái sinh (như tim, gan, thận...), dự thảo Luật chỉ cho phép xem xét lấy tạng sau khi người dưới 18 tuổi đã được xác định chết não hoặc chết tuần hoàn, kèm theo sự đồng ý của người đại diện hợp pháp.

Để người dân không nhầm lẫn, GS.TS Trần Minh Điển giải thích: Chết não không phải là hôn mê sâu hay nguy kịch. Chết não là tình trạng não bộ đã mất hoàn toàn chức năng và không thể phục hồi (tức là bệnh nhân đã tử vong). Một bệnh nhân dù hôn mê rất nặng nhưng chưa xác định chết não thì tuyệt đối không thể trở thành người hiến tạng.

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và khách quan tuyệt đối, dự thảo Luật quy định việc xác định chết não phải do một Hội đồng chuyên môn độc lập thực hiện. Các bác sĩ đang trực tiếp điều trị, người vận động hiến tạng hoặc ê-kíp ghép tạng đều bị cấm tham gia vào hội đồng này.

Về mặt thực tiễn, trẻ nhỏ bị suy tim, suy gan, suy thận giai đoạn cuối rất khó nhận tạng từ người lớn do chênh lệch kích thước cơ thể. Do đó, nguồn tạng hiến từ những trẻ không may qua đời là cơ hội duy nhất để giành lại sự sống cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo khác.

Thiết lập "hàng rào" pháp lý bảo vệ trẻ em tối đa

Khẳng định tinh thần xuyên suốt của dự thảo Luật là đặt sức khỏe, phẩm giá và sự an toàn của trẻ em lên hàng đầu, GS.TS Trần Minh Điển cho biết dự thảo nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, lấy trộm mô tạng, ép buộc hoặc lợi dụng quyền giám hộ để trục lợi từ cơ thể trẻ em. Mọi ca hiến, ghép chỉ được phép thực hiện tại các bệnh viện đủ điều kiện chuyên môn và pháp lý.

Để chính sách nhân văn này đi vào cuộc sống một cách an toàn và không có kẽ hở bị lạm dụng, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương kiến nghị ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ và Bộ Y tế cần sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết.

Trong đó, cần quy định rõ danh mục các mô tái sinh được phép hiến ở người dưới 18 tuổi, quy trình đánh giá sức khỏe - tâm lý trước và sau khi hiến, cũng như thiết lập cơ chế giám sát độc lập trong toàn bộ quá trình xác định tử vong và lấy, ghép mô tạng.

"Tinh thần của chính sách này không phải là cho phép tùy tiện lấy mô, tạng ở trẻ em, mà là tạo thêm cơ hội cứu sống những bệnh nhi hiểm nghèo trong khuôn khổ pháp luật cực kỳ chặt chẽ. Khi các quy định được giải thích minh bạch và giám sát nghiêm ngặt, xã hội sẽ hiểu đúng ý nghĩa nhân văn của dự thảo Luật", GS.TS Trần Minh Điển khẳng định.