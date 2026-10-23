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Quảng Ninh: Hơn 700 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông thôn

Thứ Sáu, 19:11, 23/10/2026
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VOV.VN - Năm 2026, Quảng Ninh bố trí 660 tỷ đồng ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi, đồng thời bổ sung 50 tỷ đồng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ người dân đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập ở khu vực nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh, đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Quảng Ninh đã cho hơn 9.200 lượt khách hàng vay trên 1.184 tỷ đồng; Dư nợ từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt gần 2.578 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,01%. Riêng chương trình cho vay giải quyết việc làm, trong 9 tháng, nguồn vốn hỗ trợ 4.115 lượt lao động, doanh số cho vay đạt 465 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm.

Đến năm 2030, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đặt mục tiêu tổng dư nợ trên địa bàn đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng; phấn đấu mọi hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận vốn kịp thời. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu cơ chế hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản và nâng cao đời sống vùng nông thôn, miền núi giai đoạn 2026–2030.

quang ninh hon 700 ty dong ho tro san xuat nong thon hinh anh 1
Trong năm 2026, Quảng Ninh bố trí hơn 700 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất nông thôn.

Nguồn vốn là điều kiện để phát triển sản xuất; người dân cũng cần được hướng dẫn kỹ thuật, tiếp cận công nghệ và kết nối tiêu thụ. Chị Trần Thị Vân, xã Bình Liêu mong muốn có thêm hỗ trợ ứng dụng công nghệ số: “Chúng tôi rất mong được tiếp cận cách làm hoặc hỗ trợ trực tiếp để đưa công nghệ số vào sản xuất. Hiện gia đình có hệ thống tưới điều khiển cơ; camera thì đăng ký với nhà mạng, lắp đặt rồi kết nối với điện thoại để sử dụng. Nếu có chương trình hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong quá trình sản xuất thì chúng tôi càng mong muốn được tham gia”.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập người dân nông thôn tăng gấp 3 lần so với năm 2020. Để đạt mục tiêu, vốn vay cần gắn với hướng dẫn kỹ thuật và kết nối thị trường.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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