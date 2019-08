Người nhà bệnh nhân Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phải mua nước sạch

Nhiều ngày qua, hàng ngàn hộ dân cũng như các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉng Nghệ An bị khan hiếm nước sạch. Điển hình là tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, do thiếu nước sạch nên tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là khu vực nội trú bệnh nhân.



Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, những ngày nắng nóng, ít mưa và không khí oi nồng đã khiến bệnh nhân nhập viện tăng cao. Bệnh viên đang tiếp nhận 1087 bệnh nhân, trong đó chủ yếu bệnh nhân ở khoa sản và sơ sinh. Do khan hiếm nước sạch nên tại các khu nội trú bệnh nhân đã bị ô nhiễm rất nặng về không khí.

Thiếu nước và không khí oi nồng làm nhiều người mệt mỏi.

Bác sĩ Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết đã phải vận động người nhà bệnh nhân mua nước từ bên ngoài vào để tẩy rửa vệ sinh. Bên cạnh đó, còn khôi phục giếng khoan đã bỏ nhiều năm nay, mặc dù nước có mùi tanh nhưng phải dùng cho các khu vực vệ sinh. Nếu những ngày tới tình trạng thiếu nước vẫn kéo dài sẽ rất khó khăn cho công tác khám chữa bệnh tại đây.

Bác sĩ Trần Văn Cương cho biết: “Nếu những ngày tới nước nhà máy không cung cấp thì anh em phải dung giếng khoan mà có nhiễm sắt đó, có mùi tanh tanh và đùng đục đó. Lâu rồi không sử dụng, khi nào mà khan hiếm thì sử dụng để mà vệ sinh thôi, chứ còn nước giếng khoan thì làm sao mà uống được”.

Tình trạng này cũng ảnh hưởng không nhỏ tại một số trường học mầm non và hàng ngàn hộ dân trong thành phố Vinh. Hiện nay, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An sản xuất nước chỉ đạt 50 đến 70% công suất trước đây, do khó khăn trong việc chuyển từ lấy nước thô ở sông Đào sang lấy nước thô từ Sông Lam. Điều đáng nói, thời gian qua Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An lấy nước thô từ sông Đào, một nguồn nước bị ô nhiễm nặng vào sản xuất nước sạch cung cấp cho thành phố Vinh và đã bị dư luận phản ứng gay gắt.

Tại phiên chất vấn Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An mới đây, nhiều đại biểu đã yêu cầu đơn vị này không lấy nước sông Đào mà lấy nước từ sông Lam để sản xuất nước sạch.

Ông Lê Xuân Đại, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu ý kiến tại nghị trường: “Sông Lam nắng hạn có thể giảm nước nhưng vẫn đủ nguồn nước thô của nhà máy nước sông Lam cung cấp cho Công ty cổ phần nước Sông Lam để sản xuất ra nước thô và đáp ứng tiêu chuẩn nước sạch cơ bản để phục vụ cho người dân. Vậy lý do gì mà phải lấy nước sông Đào. Tôi nghĩ cái này là không thể chấp nhận được”.

Ngày 5/8 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An ngừng ngay việc lấy nước từ sông Đào, chuyển sang khai thác nước từ sông Lam cho việc sản xuất nước sạch cung cấp cho thành phố. Tuy nhiên, theo Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thì việc chuyển sang khai thác nguồn nước từ sông Lam chưa chủ động nên mới xảy ra hiện tượng khan hiếm và thiếu nước như hiện nay./.