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Cải chính

Giám đốc Công an Ninh Bình chỉ đạo xác minh vụ trống đồng cổ "mất dấu" 32 năm

Thứ Bảy, 08:51, 03/10/2026
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VOV.VN - Sau 32 năm, chiếc trống đồng được 3 học sinh phát hiện rồi giao nộp cho chính quyền đến nay chưa rõ tung tích. Trong khi đó, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đang lưu giữ một chiếc trống đồng có một số thông tin tương đồng với hiện vật, Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh.

3 học sinh phát hiện trống đồng rồi giao nộp cho xã năm 1994

Theo tài liệu do người dân cung cấp, ngày 16/5/1994, anh Quách Văn Quỳnh (SN 1982), Quách Văn Luân (SN 1981) và Bùi Văn Chiến (SN 1984), trú tại xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ), nay là xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình khi đó đều là học sinh, vào khu vực hang Thung Mai, núi Đồi Bồ để lấy củi thì phát hiện một chiếc trống đồng nằm lộ thiên.

Ngày 17/5/1994, tại gia đình ông Quách Văn Xuân (là bố anh Quỳnh), UBND xã Thạch Bình đã lập biên bản tiếp nhận chiếc trống đồng để đưa về xã bảo quản.

Buổi bàn giao có sự chứng kiến của đại diện Công an huyện Nho Quan (cũ). Theo biên bản, chính quyền địa phương sẽ tiến hành giám định giá trị hiện vật và thực hiện chính sách khen thưởng đối với những người phát hiện.

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Hình ảnh chiếc trống đồng được cho là hiện vật phát hiện năm 1994.

Đáng chú ý, biên bản bàn giao còn ghi yêu cầu phải có chính sách trích thưởng cho 3 gia đình có thân nhân phát hiện được “báu vật” một cách thỏa đáng theo chính sách hiện hành; việc khen thưởng phải được thực hiện đầy đủ trước khi đưa chiếc trống khỏi UBND xã.

Tuy nhiên, sau khi bàn giao đến nay, những người phát hiện không được biết chiếc trống đồng được chuyển đi đâu, đơn vị nào quản lý và quá trình xử lý hiện vật sau đó như thế nào.

Vì thế, người dân thôn Đồi Bồ, xã Thạch Bình (cũ), nay là thôn Bình Phú, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, đã gửi đơn đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng làm rõ tung tích chiếc trống đồng được phát hiện, giao nộp từ năm 1994, với lý do nếu không có đơn đề nghị truy tìm thông tin về chiếc trống đồng sau hơn 3 thập kỷ, vụ việc có thể đã bị lãng quên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Công an tỉnh Ninh Bình đã mời những người liên quan đến trụ sở Công an xã Phú Sơn làm việc và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc phát hiện, bàn giao chiếc trống đồng năm 1994.

Chiếc trống ở bảo tàng có phải hiện vật phát hiện năm 1994?

Trong quá trình rà soát, tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình hiện đang bảo quản một chiếc trống đồng có số đăng ký 2958/KL381. Theo hồ sơ bảo tàng, chiếc trống này được Công an huyện Nho Quan (cũ) bàn giao cho Bảo tàng tỉnh ngày 23/12/1998. Hồ sơ mô tả đây là chiếc trống đồng do 3 học sinh tìm thấy trong một hang đá có nước tại thôn Thạch La, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (cũ).

Giữa thông tin về chiếc trống được 3 học sinh phát hiện năm 1994 và hiện vật được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh năm 1998 hiện có một điểm trùng hợp: cả hai đều được mô tả là trống đồng do 3 học sinh phát hiện trong hang.

Tuy nhiên, các thông tin khác hiện chưa đủ cơ sở để xác định chiếc trống đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình chính là hiện vật anh Quỳnh cùng hai người bạn phát hiện và giao nộp cho chính quyền địa phương năm 1994.

giam doc cong an ninh binh chi dao xac minh vu trong dong co mat dau 32 nam hinh anh 2
Chiếc trống đồng có số đăng ký 2958/KL381 tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình

Đáng chú ý, trong biên bản bàn giao chiếc trống đồng giữa Công an huyện Nho Quan (cũ) và cán bộ bảo tàng năm 1998, tại phần ghi chú có nội dung: “Có biên bản bàn giao cụ thể kèm theo”. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, biên bản bàn giao cụ thể được nhắc đến trong hồ sơ hiện không còn.

Việc thiếu tài liệu này khiến quá trình đối chiếu, xác định nguồn gốc chiếc trống đồng đang được bảo quản tại bảo tàng gặp thêm khó khăn.

Thông tin về sự việc, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả cuối cùng về mối liên hệ giữa hai hiện vật. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã có Công văn số 3637/SVHTT-DSVH đề nghị xác minh thông tin liên quan.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Ninh Bình gửi Sở Văn hóa và Thể thao, do vụ việc xảy ra từ năm 1994, nhiều tài liệu liên quan đã bị thất lạc; những người biết việc hiện đã nghỉ hưu, không còn công tác nên việc xác minh gặp khó khăn.

Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thông tin liên quan, phục vụ công tác xác minh, giám định mối liên hệ giữa chiếc trống đồng đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (cơ sở 1) với hình ảnh chiếc trống đồng do người dân xã Phú Sơn cung cấp.

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Chiêm ngưỡng hơn 100 cổ vật quý triều Nguyễn ở Huế

VOV.VN - Chiều 10/7, tại Điện Long An, phường Phú Xuân, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm "Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ", giới thiệu hơn 100 cổ vật quý được chế tác dưới triều Nguyễn. Triển lãm diễn ra đến ngày 9/10.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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