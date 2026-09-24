Ninh Bình yêu cầu công chức, viên chức hoàn thành “Bình dân học vụ số” trước 30/11

Học trực tuyến, kiểm tra và được cấp chứng nhận

Không phải thêm một đợt tập huấn ngắn ngày, cán bộ, công chức, viên chức tại Ninh Bình sẽ được học theo một chương trình thống nhất trên nền tảng trực tuyến, với hệ thống bài giảng, video, infographic và câu hỏi kiểm tra được xây dựng sẵn.

Đây là nội dung UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhằm đưa Bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số” vào sử dụng thực chất. Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh hoàn thành chương trình học và được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 30/11.

Chương trình “Bình dân học vụ số” được triển khai trên nền tảng trực tuyến, kết hợp học tập và kiểm tra, đánh giá

Bộ học liệu được tỉnh tiếp nhận, chuyển giao ngày 10/9, gồm 26 chuyên đề, 136 bài giảng, 136 video bài giảng ngắn, 136 infographic, 136 banner, 3 video giới thiệu, 680 câu hỏi trắc nghiệm và một đề sát hạch cuối chương trình. Người học không chỉ tiếp cận tài liệu đọc mà có thể học qua nhiều dạng nội dung, sau đó thực hiện các bài kiểm tra trong quá trình học và bài sát hạch cuối chương trình.

Bộ học liệu sẽ được tích hợp lên nền tảng học trực tuyến do Viettel cung cấp. Sở Khoa học và Công nghệ được giao bảo đảm hệ thống đáp ứng yêu cầu đào tạo, phổ cập kỹ năng số và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tự động cho cán bộ, công chức, viên chức. Việc kiểm tra, vận hành thử nghiệm nền tảng phải hoàn thành trước ngày 25/9.

Theo kế hoạch, nền tảng SMARTLMS được vận hành chính thức từ ngày 5/10. Người học sẽ được cấp tài khoản để tham gia chương trình, trong khi cơ quan, đơn vị quản lý có trách nhiệm theo dõi và cập nhật kết quả.

Điểm đáng chú ý là kết quả học tập không tách khỏi công việc. UBND tỉnh yêu cầu đưa kết quả thực hiện chương trình và việc được cấp Giấy chứng nhận vào tiêu chí đánh giá người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong quý IV và cả năm 2026.

Theo ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc triển khai phải bảo đảm thực chất, đồng bộ và có kết quả kiểm chứng được. Văn bản chỉ đạo yêu cầu nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi “sản phẩm vận hành được, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và có minh chứng kiểm chứng được”.

Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người học và không chuyển dữ liệu ra ngoài hạ tầng do cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Giao rõ việc, rõ người, rõ thời hạn

Để mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chương trình không nằm trên giấy, UBND tỉnh phân công khá cụ thể trách nhiệm cho từng nhóm cơ quan.

Trước hết, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phân công Chánh Văn phòng hoặc người tương đương làm đầu mối tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức; ký hợp đồng chuyển giao, cung cấp tài khoản học trực tuyến với Viettel Ninh Bình và sử dụng nguồn kinh phí chuyển đổi số đã được giao để thanh toán chi phí thuê nền tảng theo số lượng người dùng thực tế. Trường hợp kinh phí không đủ, cơ quan, đơn vị phải tổng hợp, trình Sở Tài chính thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung.

Văn phòng Tỉnh ủy là đầu mối đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp danh sách đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm đầu mối đối với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng ủy, HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn. Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh tự tổng hợp danh sách cán bộ, viên chức và tổ chức thực hiện.

Các đầu mối phải gửi danh sách về Sở Khoa học và Công nghệ và Viettel Ninh Bình trước ngày 23/9; việc ký hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 5/10.

Với Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm vụ không chỉ là đưa học liệu lên hệ thống. Sở còn phải phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả trên nền tảng, định kỳ hằng tuần, hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo của tỉnh về Nghị quyết 57.

Sở Tài chính được giao thẩm định, tham mưu bố trí hoặc cấp bổ sung kinh phí thuê dịch vụ nền tảng, đồng thời hướng dẫn thủ tục thanh toán; nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu trước khi các khóa đào tạo vận hành; phối hợp xác thực kết quả học tập qua tài khoản VNeID và triển khai chương trình trong toàn lực lượng.

Đối với Viettel và Viettel Ninh Bình, UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc chuẩn bị, tích hợp và bảo đảm hạ tầng SMARTLMS trước ngày 22/9; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cấp tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm nền tảng hoạt động ổn định khi lượng truy cập tăng cao.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập, hoàn thành chương trình, được cấp Giấy chứng nhận và cập nhật kết quả. Đồng thời, các đơn vị phải rà soát những chương trình tập huấn chuyển đổi số đang triển khai để đề xuất dừng hoặc điều chỉnh những nội dung trùng lắp, tránh lãng phí.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao tuyên truyền, lan tỏa phong trào; Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu đưa kết quả học tập vào nội dung giao ban Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, triển khai các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, phối hợp Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo của tỉnh về Nghị quyết 57 và UBND tỉnh.