English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ cầm điếu cày đuổi đánh người livestream: Chủ quán hé lộ động thái trước đó

Thứ Năm, 16:54, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ nhà hàng Cường Dê Cường Dê, Tổ dân phố Tràng An, Ninh Bình đã gửi đơn trình báo cơ quan công an từ ngày 19/9, sau một vụ va chạm, trước khi xảy ra việc nhân viên cầm điếu cày đuổi đánh nam thanh niên đến livestream tại quán.

Nam thanh niên  livestream nhiều lần đến quán chửi bới

Chiều 1/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng nơi ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) làm việc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, việc trình báo được thực hiện sau khi ông Thắng có hành động gây hấn với tôi vào ngày 18/9, tại một địa điểm cách nhà hàng của ông vài trăm mét. 

“Trước đó tôi và anh Thắng không có va chạm hay xích mích. Hoạt động kinh doanh của tôi cũng không liên quan đến họ. Tôi đã gửi đơn đến Công an phường Tây Hoa Lư và Công an tỉnh Ninh Bình ngày 19/9 để yêu cầu làm rõ sự việc”, ông Hào cho biết thêm.

vu cam dieu cay duoi danh nguoi livestream chu quan he lo dong thai truoc do hinh anh 1
Nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thắng livestream trên mạng xã hội, có lời lẽ xúc phạm ông Dương Văn Hưng. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Hào, sau vụ va chạm ngày 18/9, anh Thắng tiếp tục xuất hiện tại khu vực nhà hàng và có những hành động mà ông cho rằng mang tính gây hấn, trong đó có việc livestream chửi bới và sỉ nhục cả ông Hào cũng như ông Hưng. Cụ thể ngày 24/9 anh Thắng đến nhà hàng 3 lần và ngày  28/9, ông Hào cho biết anh Thắng đến nhà hàng hai lần, lần đầu vào khoảng hơn 14h và lần thứ hai vào khoảng 17h07.

Sau sự việc, ông Hưng hiện đang ở nhà, sức khỏe bình thường. Hiện ông Hào còn lưu giữ một số video ghi lại các diễn biến liên quan và đã cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xác minh.

Công an đang xác minh vụ việc

Trước đó, chiều 29/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài gần 2 phút ghi cảnh một người đàn ông đến một quán ăn, vừa quay phim vừa có lời lẽ đe dọa người bên trong. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Ông Hưng lấy một chiếc điếu cày đặt gần gốc cây rồi đuổi đánh người đang quay video.

Công an phường Tây Hoa Lư sau đó xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định anh Thắng bị thương tích; nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bên.

Ông Dương Văn Hưng được nhiều người biết đến trên Facebook và TikTok qua các video ghi lại cảnh ông nhảy, vẫy khách trước một quán dê ở khu vực Tràng An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tạm giữ đối tượng đánh người khác gãy xương mũi, gò má vì bị quệt vào chân
Tạm giữ đối tượng đánh người khác gãy xương mũi, gò má vì bị quệt vào chân

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi đánh người khác gãy xương mũi, gò má... vì bị quệt vào chân lúc đang di chuyển đồ trong nhà.

Tạm giữ đối tượng đánh người khác gãy xương mũi, gò má vì bị quệt vào chân

Tạm giữ đối tượng đánh người khác gãy xương mũi, gò má vì bị quệt vào chân

Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi đánh người khác gãy xương mũi, gò má... vì bị quệt vào chân lúc đang di chuyển đồ trong nhà.

Đang đi trên đường khi mưa giông, người phụ nữ ở Nghệ An bị sét đánh bị thương
Đang đi trên đường khi mưa giông, người phụ nữ ở Nghệ An bị sét đánh bị thương

VOV.VN - Trưa 25/9, mưa to kèm giông sét xảy ra tại đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Một người phụ nữ đi xe máy qua khu vực vòng xuyến Hải Quan bất ngờ ngã xuống đường sau tiếng sét lớn, phải nhập viện cấp cứu.

Đang đi trên đường khi mưa giông, người phụ nữ ở Nghệ An bị sét đánh bị thương

Đang đi trên đường khi mưa giông, người phụ nữ ở Nghệ An bị sét đánh bị thương

VOV.VN - Trưa 25/9, mưa to kèm giông sét xảy ra tại đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Một người phụ nữ đi xe máy qua khu vực vòng xuyến Hải Quan bất ngờ ngã xuống đường sau tiếng sét lớn, phải nhập viện cấp cứu.

Đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác, bị xử phạt 12,5 triệu đồng
Đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác, bị xử phạt 12,5 triệu đồng

VOV.VN - Một bài viết ẩn danh trong nhóm Facebook “Chợ Kỳ Anh” có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự người khác đã khiến một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác, bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Đăng bài ẩn danh xúc phạm người khác, bị xử phạt 12,5 triệu đồng

VOV.VN - Một bài viết ẩn danh trong nhóm Facebook “Chợ Kỳ Anh” có nội dung bịa đặt, xúc phạm danh dự người khác đã khiến một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Phạt 12,5 triệu đồng người đăng thông tin sai, xúc phạm uy tín công an xã
Phạt 12,5 triệu đồng người đăng thông tin sai, xúc phạm uy tín công an xã

VOV.VN - Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với C.V.M. (SN 1996, trú tại xã Khánh Hòa, Lào Cai) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an xã trên mạng xã hội Facebook.

Phạt 12,5 triệu đồng người đăng thông tin sai, xúc phạm uy tín công an xã

Phạt 12,5 triệu đồng người đăng thông tin sai, xúc phạm uy tín công an xã

VOV.VN - Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với C.V.M. (SN 1996, trú tại xã Khánh Hòa, Lào Cai) về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an xã trên mạng xã hội Facebook.

Nóng 24h ngày 24/7: Phạt người đăng tin xúc phạm lực lượng chức năng
Nóng 24h ngày 24/7: Phạt người đăng tin xúc phạm lực lượng chức năng

VOV.VN - Một người đàn ông trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa bị Công an xã Quỳnh Thắng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Nóng 24h ngày 24/7: Phạt người đăng tin xúc phạm lực lượng chức năng

Nóng 24h ngày 24/7: Phạt người đăng tin xúc phạm lực lượng chức năng

VOV.VN - Một người đàn ông trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa bị Công an xã Quỳnh Thắng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục