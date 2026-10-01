Vụ cầm điếu cày đuổi đánh người livestream: Chủ quán hé lộ động thái trước đó

Nam thanh niên livestream nhiều lần đến quán chửi bới

Chiều 1/10, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Nguyễn Văn Hào (thường gọi Cường Dê), chủ nhà hàng nơi ông Dương Văn Hưng (64 tuổi) làm việc tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, việc trình báo được thực hiện sau khi ông Thắng có hành động gây hấn với tôi vào ngày 18/9, tại một địa điểm cách nhà hàng của ông vài trăm mét.

“Trước đó tôi và anh Thắng không có va chạm hay xích mích. Hoạt động kinh doanh của tôi cũng không liên quan đến họ. Tôi đã gửi đơn đến Công an phường Tây Hoa Lư và Công an tỉnh Ninh Bình ngày 19/9 để yêu cầu làm rõ sự việc”, ông Hào cho biết thêm.

Nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thắng livestream trên mạng xã hội, có lời lẽ xúc phạm ông Dương Văn Hưng. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Hào, sau vụ va chạm ngày 18/9, anh Thắng tiếp tục xuất hiện tại khu vực nhà hàng và có những hành động mà ông cho rằng mang tính gây hấn, trong đó có việc livestream chửi bới và sỉ nhục cả ông Hào cũng như ông Hưng. Cụ thể ngày 24/9 anh Thắng đến nhà hàng 3 lần và ngày 28/9, ông Hào cho biết anh Thắng đến nhà hàng hai lần, lần đầu vào khoảng hơn 14h và lần thứ hai vào khoảng 17h07.

Sau sự việc, ông Hưng hiện đang ở nhà, sức khỏe bình thường. Hiện ông Hào còn lưu giữ một số video ghi lại các diễn biến liên quan và đã cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ việc xác minh.

Công an đang xác minh vụ việc

Trước đó, chiều 29/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài gần 2 phút ghi cảnh một người đàn ông đến một quán ăn, vừa quay phim vừa có lời lẽ đe dọa người bên trong. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Ông Hưng lấy một chiếc điếu cày đặt gần gốc cây rồi đuổi đánh người đang quay video.

Công an phường Tây Hoa Lư sau đó xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định anh Thắng bị thương tích; nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bên.

Ông Dương Văn Hưng được nhiều người biết đến trên Facebook và TikTok qua các video ghi lại cảnh ông nhảy, vẫy khách trước một quán dê ở khu vực Tràng An.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.