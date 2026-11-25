Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hướng tới đổi mới căn bản phương thức quản lý, từ chủ yếu tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Cùng với cải cách thủ tục hành chính, tăng phân cấp, phân quyền, Luật bổ sung nhiều cơ chế thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, phát triển thị trường carbon và ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường. Liên quan đến những điểm mới về Luật, phóng viên có cuộc trao đổi với TS Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

PV: Thưa ông, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có phạm vi điều chỉnh khá rộng. Đâu là những định hướng lớn xuyên suốt lần sửa đổi này?

TS Tăng Thế Cường: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được xây dựng với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về môi trường, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

TS Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Luật gồm 4 điều. Trong đó, Điều 1 có 72 khoản, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định tại 79 trong tổng số 171 điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và bổ sung 3 điều mới là Điều 72a, Điều 139a, Điều 152a. Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số luật có liên quan; Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành; Điều 4 gồm 14 khoản quy định các nội dung chuyển tiếp.

Có thể khái quát những định hướng trọng tâm của Luật ở một số nội dung: đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm trên cơ sở dữ liệu và mức độ rủi ro môi trường; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo vệ môi trường.

Điểm đáng chú ý là các nội dung sửa đổi không chỉ nhằm giảm thủ tục mà còn hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường được thực hiện thực chất hơn.

PV: Một trong những điểm được quan tâm là cải cách thủ tục hành chính. Những thay đổi về phân loại dự án, đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường sẽ tạo thuận lợi như thế nào cho doanh nghiệp, thưa ông?

TS Tăng Thế Cường: Luật sửa đổi tiêu chí phân loại dự án đầu tư theo mức độ rủi ro về môi trường, chia thành 3 nhóm: nhóm I, nhóm II và nhóm III. Việc phân loại được căn cứ vào loại hình, quy mô và yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án.

Trên cơ sở đó, Luật xác định lại đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM), cấp giấy phép môi trường (GPMT) và đăng ký môi trường. Những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường thấp được chuyển sang cơ chế đăng ký môi trường và tự chịu trách nhiệm theo quy định. Cách tiếp cận này giúp tập trung nguồn lực quản lý vào các dự án có nguy cơ cao hơn, đồng thời giảm yêu cầu thủ tục không cần thiết đối với dự án ít rủi ro.

Đối với ĐTM, Luật quy định cụ thể hơn các đối tượng phải thực hiện, đồng thời bổ sung một số trường hợp không phải thực hiện ĐTM. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đáp ứng yêu cầu về hạ tầng bảo vệ môi trường và thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định; dự án nạo vét duy tu luồng đáp ứng điều kiện kế thừa kết quả thẩm định ĐTM của dự án có hoạt động nạo vét trên đoạn tuyến luồng trước đó. Quy trình thẩm định cũng được phân biệt theo nhóm dự án.

Với GPMT, nội dung cấp phép được điều chỉnh theo hướng xác định lưu lượng xả thải tối đa, dòng thải, thông số ô nhiễm và giới hạn cho phép theo từng dòng thải. Thời hạn giấy phép là 7 năm đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 10 năm đối với các đối tượng còn lại, trừ trường hợp chủ dự án đề nghị thời hạn ngắn hơn.

Đáng chú ý, Luật bãi bỏ thủ tục cấp lại GPMT; việc gia hạn và thay đổi nội dung giấy phép được tích hợp trong thủ tục cấp điều chỉnh GPMT và thực hiện trên môi trường điện tử. Đây là thay đổi theo hướng đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

PV: Luật cũng bỏ quy định bắt buộc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải trước khi vận hành dự án. Điều này có đồng nghĩa với việc giảm yêu cầu kiểm soát môi trường đối với doanh nghiệp?

TS Tăng Thế Cường: Việc bỏ quy định bắt buộc vận hành thử nghiệm không có nghĩa là giảm trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án. Luật chuyển sang cách thức quản lý gắn trách nhiệm trực tiếp với quá trình vận hành thực tế.

Theo đó, chủ dự án phải vận hành công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành toàn bộ dự án, từng phân kỳ đầu tư hoặc hạng mục công trình độc lập. Khi công trình xử lý chất thải bắt đầu vận hành, chủ dự án phải thực hiện quan trắc chất thải để kiểm chứng, chứng minh công trình đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; đồng thời lưu giữ và cung cấp kết quả quan trắc cho cơ quan nhà nước khi được yêu cầu.

Cách tiếp cận này đặt trách nhiệm tuân thủ lên chủ dự án ngay từ khi hoạt động phát sinh chất thải bắt đầu diễn ra. Cơ quan quản lý tăng cường giám sát, kiểm tra trên cơ sở dữ liệu và kết quả thực hiện thực tế, thay vì chỉ dựa vào một thủ tục vận hành thử nghiệm trước đó.

Tương tự, đối với dịch vụ quan trắc môi trường, Luật bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Các tổ chức chuyển sang cơ chế tự công bố năng lực, phạm vi hoạt động, tự chịu trách nhiệm và chịu sự hậu kiểm của cơ quan nhà nước. Điều quan trọng là phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, đại diện, toàn vẹn và khả năng truy xuất nguồn gốc của dữ liệu quan trắc.

PV: Như vậy, dữ liệu sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quản lý môi trường. Luật có những quy định mới nào để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực này?

TS Tăng Thế Cường: Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và chuyển đổi số. Nhà nước xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Luật cũng khuyến khích, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số tiên tiến phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế.

Một điểm rất quan trọng là dữ liệu môi trường được xác định làm căn cứ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

Đi cùng với đó là trách nhiệm của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong việc tạo lập, cung cấp, cập nhật và lưu trữ dữ liệu; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin do mình cung cấp. Luật cũng bổ sung hành vi cố ý ngắt kết nối dữ liệu môi trường vào nhóm hành vi bị nghiêm cấm.

Trên cơ sở thông tin, dữ liệu môi trường, công nghệ số và đánh giá tại hiện trường, cơ quan quản lý có thể giám sát nguy cơ ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, nhận diện sớm rủi ro và kịp thời cảnh báo, phòng ngừa. Đây là nền tảng quan trọng để chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị môi trường dựa trên dữ liệu.

PV: Với định hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) được sửa đổi ra sao?

TS Tăng Thế Cường: Luật hoàn thiện quy định về phát triển kinh tế tuần hoàn, đồng thời bổ sung các cơ chế khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ như thuế, phí, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, mua sắm xanh và tiêu dùng xanh theo quy định của pháp luật.

Đối với EPR, Luật sửa đổi theo hướng mở rộng phương thức để tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế. Các chủ thể có thể tự thu hồi để tái chế hoặc chuyển giao cho tổ chức có chức năng phù hợp; thuê tổ chức có chức năng phù hợp thực hiện thu hồi, tái chế; ủy quyền cho tổ chức trung gian thực hiện trách nhiệm tái chế hoặc lựa chọn hình thức khác do Chính phủ quy định.

Luật không tiếp tục quy định hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện trách nhiệm tái chế. Đồng thời, trách nhiệm tái chế chưa hoàn thành được phép chuyển sang các năm kế tiếp theo quy định của Chính phủ.

Những điều chỉnh này hướng tới tạo thêm lựa chọn trong tổ chức thực hiện, khuyến khích hoạt động thu hồi, tái chế thực chất và thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị tuần hoàn. Cùng với đó, trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, Luật đặt nguyên tắc phân loại theo hướng ưu tiên tái sử dụng, tái chế, giảm khối lượng chất thải phải xử lý, chôn lấp và phù hợp với hạ tầng kỹ thuật. UBND cấp tỉnh quy định việc phân loại theo lộ trình của Chính phủ, bảo đảm tối thiểu thành hai nhóm, trong đó có nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế.

PV: Những vấn đề môi trường nước mặt và không khí, vốn tác động trực tiếp đến đời sống người dân, được Luật sửa đổi tiếp cận như thế nào?

TS Tăng Thế Cường: Đối với môi trường nước mặt, Luật hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn thải gắn với mục đích sử dụng, chức năng của nguồn nước và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. Trường hợp nguồn nước không còn khả năng chịu tải đối với tất cả các thông số bắt buộc đánh giá theo công bố của cơ quan có thẩm quyền, dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM, có GPMT hoặc đăng ký môi trường không được xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận, trừ những trường hợp được quy định cụ thể.

Luật cũng nhấn mạnh nguyên tắc quản lý tổng hợp theo lưu vực, kết hợp kiểm soát từng nguồn thải với kiểm soát theo vùng, khu vực và tổng thải lượng chất ô nhiễm. Đây là cách tiếp cận nhằm xem xét sức chịu tải của nguồn nước trong tổng thể, thay vì chỉ đánh giá riêng lẻ từng cơ sở xả thải.

Đối với môi trường không khí, Luật bổ sung, hoàn thiện quy định về dự báo, cảnh báo chất lượng không khí, kiểm kê phát thải và kiểm soát bụi từ hoạt động xây dựng. Đặc biệt, Luật bổ sung khái niệm vùng phát thải thấp và nguyên tắc thiết lập, quản lý vùng này nhằm kiểm soát phát thải, chủ yếu từ phương tiện giao thông, góp phần cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Căn cứ điều kiện thực tế, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định việc thiết lập vùng phát thải thấp và các biện pháp quản lý phát thải trong vùng.

PV: Luật bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và hoàn thiện quy định về thị trường carbon. Đây có phải là những điểm mới tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh?

TS Tăng Thế Cường: Luật bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực môi trường đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng mang lại lợi ích về bảo vệ môi trường. Trong thời gian thử nghiệm, có thể áp dụng cơ chế miễn, giảm hoặc tạm thời chưa áp dụng một số yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật.

Tuy nhiên, hoạt động thử nghiệm phải bảo đảm yêu cầu bảo vệ sức khỏe con người, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố và phục hồi môi trường. Đây là điều kiện quan trọng để khuyến khích đổi mới sáng tạo nhưng không đánh đổi an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Luật bổ sung, hoàn thiện các khái niệm như Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), các chất được kiểm soát và giải pháp dựa vào tự nhiên; sửa đổi quy định về giảm phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính, phân bổ và quản lý hạn ngạch phát thải.

Đối với thị trường carbon trong nước, Luật hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia giao dịch, hoạt động giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, Hệ thống đăng ký quốc gia và Sàn giao dịch carbon trong nước. Luật cũng quy định riêng về trao đổi quốc tế kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, cũng như việc chia sẻ lợi ích kinh tế từ các kết quả này theo thỏa thuận giữa các bên.

PV: Luật sẽ có hiệu lực từ thời điểm nào và cần lưu ý gì trong giai đoạn chuyển tiếp?

TS Tăng Thế Cường: Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về yêu cầu năng lực của tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường tại khoản 1 Điều 31 và khoản 1 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2028.

Điều 4 của Luật gồm 14 khoản quy định về chuyển tiếp, xử lý các hồ sơ đang được giải quyết, giá trị pháp lý của quyết định, giấy phép đã được cấp và việc tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ về môi trường đã phát sinh trước ngày Luật có hiệu lực.

Các quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm quá trình áp dụng quy định mới được thực hiện đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước cũng như việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân.

Có thể thấy, điểm xuyên suốt của lần sửa đổi này là đổi mới phương thức quản lý theo hướng linh hoạt, dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro, đồng thời đề cao trách nhiệm của chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cơ quan quản lý. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, nâng cao chất lượng quản trị môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!