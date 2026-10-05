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Những người làm nên thành phố: Hà Nội của những người ở lại
Thứ Hai, 09:26, 05/10/2026

Những người làm nên thành phố: Hà Nội của những người ở lại

VOV.VN - Hà Nội đổi thay từng ngày. Những đại lộ rộng mở, những tòa nhà cao tầng mọc lên. Nhưng điều gì thực sự giữ lại cái "hồn cốt", cái ký ức của thành phố này? Di sản chỉ là những mảng tường rêu phong, hay còn là những nhịp thở bình dị đang diễn ra mỗi ngày?

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Thùy Linh/VOV Giao thông
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