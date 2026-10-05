Những người làm nên thành phố: Hà Nội của những người ở lại

VOV.VN - Hà Nội đổi thay từng ngày. Những đại lộ rộng mở, những tòa nhà cao tầng mọc lên. Nhưng điều gì thực sự giữ lại cái "hồn cốt", cái ký ức của thành phố này? Di sản chỉ là những mảng tường rêu phong, hay còn là những nhịp thở bình dị đang diễn ra mỗi ngày?
VOV.VN - Hà Nội mỗi sáng có những nhịp sống rất khác nhau. Có những điều đang đổi thay từng ngày, cũng có những điều quen thuộc vẫn lặng lẽ ở lại.
VOV.VN - Sau hàng chục năm chờ đợi, người dân quận Hoàng Mai đang rất mong chờ thông tin Hà Nội quyết tâm triển khai mở rộng đường Lĩnh Nam, tuyến huyết mạch ở cửa ngõ phía nam thành phố. Trước thời điểm khởi công 1 năm, nhịp sống ở đây thế nào?
VOV.VN - Ẩn nấp đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt, sầm uất của dãy các cửa hàng mọc lên san sát ở phố cổ Hà Nội là những những con ngõ siêu nhỏ, tối tăm. Sống chật chội, cuộc sống đầy rẫy khó khăn nhưng nhiều người dân vẫn chấp nhận và hài lòng, bởi dường như tất cả đã trở thành thói quen, thành nét đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội.