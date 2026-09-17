Ninh Bình: Hơn 3.000 hộ dân bị ngập, khẩn trương di dời đến nơi an toàn

Huy động 417 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích tham gia di dân

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 10h ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long đã đạt đỉnh tại trạm Bến Đế ở mức 4,42m, cao hơn báo động 3 là 0,42m vào lúc 2h cùng ngày. Đến 9h, mực nước tại đây còn 4,41m, trên báo động 3 là 0,41m.

Tại trạm Gián Khẩu, sông Hoàng Long ở mức 3,73m, cao hơn báo động 3 là 0,03m. Trên sông Đáy, mực nước tại trạm Phủ Lý đạt 4,57m, cao hơn báo động 3 là 0,57m; tại trạm Ninh Bình ở mức 3,26m, trên báo động 2 là 0,26m.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Hoàng Long tiếp tục lên chậm, tại Bến Đế vẫn ở mức trên báo động 3 và tại Gián Khẩu có khả năng trên báo động 3. Sông Đáy tiếp tục lên, mực nước tại Phủ Lý có khả năng trên báo động 3, tại Ninh Bình xấp xỉ báo động 3.

Những ngày qua, lượng mưa trên địa bàn tỉnh khá lớn. Từ 19h ngày 13/9 đến 7h ngày 17/9, trạm khí tượng Cúc Phương ghi nhận 436mm, Nho Quan 358,9mm, Ninh Bình 356,7mm. Một số trạm thủy văn có lượng mưa lớn như Phú Lễ 448mm, Như Tân 415,3mm, Hưng Thi 380,2mm.

Xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình ngập sâu

Trong đó, xã Gia Viễn có 420 hộ bị ngập; Gia Tường 615 hộ; Phú Sơn 400 hộ; Thanh Lâm 500 hộ; Phù Vân 300 hộ; Thanh Sơn 230 hộ. Một số khu vực khác cũng ghi nhận tình trạng ngập như Nho Quan, Gia Phong, Gia Hưng, Đại Hoàng, Yên Mạc, Phong Doanh, Quỳnh Lưu và các phường Lý Thường Kiệt, Châu Sơn.

Tại xã Gia Viễn, phân hiệu 2 Trường Tiểu học xã Gia Viễn bị ngập, học sinh phải nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến. Trường Tiểu học 1 Hoàng Đông, phường Duy Hà cũng bị ngập sân trường và phải cho học sinh nghỉ học.

Trước diễn biến lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời 23 hộ với 47 nhân khẩu khu vực ngoài đê Nhân Phẩm, xã Yên Mạc; 51 hộ với 214 nhân khẩu khu vực ngoài đê xã Phong Doanh và 20 hộ với 85 nhân khẩu tại khu vực ngoài đê tổ dân phố Thanh Tuyền, phường Châu Sơn đến nơi an toàn.

Toàn tỉnh đang huy động 417 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân quân và lực lượng xung kích tham gia di dân, di chuyển tài sản lên cao và xử lý sự cố đê điều.

Hơn 11.400 ha lúa bị ảnh hưởng

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tính đến 8h ngày 17/9, tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng là 11.465ha. Trong đó, khoảng 200ha bị ngập trắng; 319ha bị ảnh hưởng ở mức phất phơ và 10.946ha bị ngập từ 2/3 đến 3/4 cây.

Trên hệ thống đê điều, tỉnh ghi nhận sự cố sạt mái đê tả Đáy, đoạn từ K100+810 đến K100+828 thuộc phường Kim Bảng. Hạt Quản lý đê Kim Bảng đã phối hợp với chính quyền địa phương xử lý bước đầu, bảo đảm an toàn tuyến đê.

Tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng là 11.465ha

Trước tình hình lũ còn diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mực nước, rà soát phương án sơ tán dân ở vùng bãi sông, vùng ngập lụt; tăng cường tuần tra, canh gác đê điều, kiểm tra hồ đập và các công trình phòng chống thiên tai.

Các đơn vị thủy lợi được yêu cầu tăng cường vận hành trạm bơm, cống tiêu, chủ động tiêu úng cho khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và diện tích sản xuất nông nghiệp; đồng thời sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện xử lý các sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.